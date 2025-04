Küçükçekmece'de kolonları hasarlı binada bulunan dernek tahliye edildi! "Kendimizi güvende hissetmiyoruz"

İnönü Mahallesi Sosyal Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın bodrumunda yer alan kolonlarda depremin ardından hasar meydana geldi.

Küçükçekmece Belediyesinin zabıta ekiplerinin incelemesinin ardından bodrum kattaki dernek tedbiren boşaltıldı.

Ekiplerin şikayet üzerine bir hafta önce söz konusu binada yaptıkları incelemede hasar gören kolonlardaki inşaat demirlerinin korozyona uğradığı, inşaat kumunda ise deniz kabuğu kullanıldığı tespit edildi.

Binanın kentsel dönüşümüne alınması için müracaat edilmesi gerektiğinin vatandaşlara tebliğ edildiği, bina sakinlerinden henüz belediyeye bu konuda müracaat eden olmadığı öğrenildi.

Bina sakinlerinden Büşra Deniz, AA muhabirine, yapının 1997'de yapıldığını, depremde de kolonları hasar görmesine rağmen oturanların bundan rahatsız olmadıklarını söyledi.

Kendisinin binada ailesiyle oturduğunu ve en ufak sarsıntıda çok kötü sallandıklarını belirten Deniz, "Örneğin 6,2'lik deprem olduğunda biz 3 gün dışarıda kalmak zorunda kaldık. Birçok insan aşağıdaki camide kaldı. Kendimizi güvende hissetmiyoruz. Zaten kolonların patlak olduğu, dairelerde hasar olduğu belli fakat insanlar bunu kabul etmiyorlar ve göstermek istemiyorlar." dedi.

"SIKINTIYI GÖRÜNCE DERNEĞİ HİZMETE KAPATMIŞTIK"

Ardahan İli Hanak İlçesi Sazlıçayır Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Serhat Çelik ise daha önce bütün kolonlarda ufak tefek çatlakların olduğunu, bina sakinlerini bir araya getirip gereken işlemleri yaptırmak istediklerini ancak kimseye ulaşamadıklarını söyledi.

Deprem sonrası derneğe geldiğinde gördüğü manzara karşısında şoke olduğunu aktaran Çelik, "Biz, sıkıntıyı görünce derneği hizmete kapatmıştık, deprem bahanesi oldu. Her şerde bir hayır vardır, insanların canına, malına bir şey gelmeden bunu gördük. İnşallah, bir an önce çözümü bulunur." diye konuştu.

Çelik, ekiplerin binada gerekli incelemeleri yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Demire dokunduğunda kablo gibi kıvrılıyor. Taşıyıcı kolonlar çok kötü durumda. Şu an bile endişeli bir şekilde duruyorum. Bir an önce bu binanın tahliye edilmesi gerekir. Üstte insanlar oturuyor ama buradaki durumu görmüyorlar. Üst katta çatlaklar mevcut. En alt böyleyse üstü tartışmaya bile gerek yok. Şurası yıkılınca üstün sağlam olup olmaması kimi ilgilendirir. Burası yıkıldığı zaman üst de gidecek."

"BU BİNANIN BİR AN ÖNCE TAHLİYE EDİLMESİ LAZIM"

Binada incelemelerde bulunan SAR AKAY Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği Başkanı Murat Uzan da binanın inşaatında beton yapılırken kullanılan kumun denizden alındığını, elenmeden, yıkanmadan çimentoyla harman yapılarak döküldüğünü, bunun da zamanla yapıda korozyona neden olduğunu anlattı.

Uzan, korozyon nedeniyle 2 santimetre kalınlığındaki demirlerin ince olduğunu, betonun da un ufak hale geldiğini anlatarak, "Yıkanmayan deniz kumunun neden olduğu büyük bir tehlike bu. Bu binanın bir an önce tahliye edilmesi lazım. Çünkü elinizle vurduğunuz zaman bile her taraf dökülüyor. Her tarafta bir sorun, problem söz konusu. Bir an önce görevlileri buraya çağırıyoruz." değerlendirmesini yaptı. (AA)