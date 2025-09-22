HABER

Küçükçekmece’de 90’lar coşkusuyla yaza veda

Küçükçekmece Belediyesi’nin Menekşe Parkı’nda düzenlediği 90’lar Yaza Veda Festivali, 7’den 70’e vatandaşlardan büyük ilgi gördü. 2 gün boyunca devam eden festivalde, çocuk etkinliklerinden, DJ performanslarına, unutulmaz tatlardan, geleneksel gösterilere uzanan dopdolu bir program ilçe sakinleriyle buluştu.

Etkinlikte, çocuklar için eğlenceli aktiviteler ve Hacivat -Karagöz gösterisi yer alırken, çocuk şarkıları da büyük ilgi gördü. Bakkaliye Sergisi ile geçmişin mahalle kültürünün yeniden canlandığı etkinlikte, hafızalara kazınan atıştırmalıklar patlayan şeker, leblebi tozu ve daha niceleriyle ziyaretçiler nostaljik bir yolculuk yaşadı. Festivalde çocuklar 90’ların mahalle ve sokak kültürü olan seyyar salıncağın da keyfini çıkardı.

"90’lara kızımla birlikte yolculuk yapma fırsatı buldum"
Etkinliğe kızıyla birlikte katılan Yusuf Aytemur, 90’ları adeta yeniden yaşadığını dile getirerek, "Her yaş için eğlenceli bir etkinlik olmuş. Çok eğlendim, kızım benden çok eğlendi. Bizim çocukluğumuzdan bildiğimiz patlayan şeker, leblebi tozu ikram ettiler. Kızım da tatma imkanı buldu. Seyyar salıncağa bindi. İki kuşağı birleştirip eğlendiren bu etkinlik için Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.

