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Küçükçekmece’de feci kaza: Su tankerinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece’de yolun karşısına geçmek isterken su tankerinin altında kalan kadın hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.Olay, saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi.

Küçükçekmece’de feci kaza: Su tankerinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece’de yolun karşısına geçmek isterken su tankerinin altında kalan kadın hayatını kaybederken, sürücü gözaltına alındı.
Olay, saat 12.00 sıralarında Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın seyir halindeki su tankerinin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme aracı sevk edildi. Talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine gelen savcı incelemelerde bulunurken sürücü gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Küçükçekmece’de feci kaza: Su tankerinin altında kalan kadın hayatını kaybetti 1

Küçükçekmece’de feci kaza: Su tankerinin altında kalan kadın hayatını kaybetti 2

Küçükçekmece’de feci kaza: Su tankerinin altında kalan kadın hayatını kaybetti 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul
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