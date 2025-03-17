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Kuduz vakaları artıyor! Valilikten acil önlem planı

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.03.2025 15:41
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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kuduz vakalarının görülmesinin ardından kentteki sahipsiz sokak hayvanlarının mayıs sonuna kadar toplanarak bakımevlerine yerleştirilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Kuduz vakaları artıyor! Valilikten acil önlem planı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, il genelindeki sahipsiz sokak hayvanlarının mayıs sonuna kadar toplanarak bakımevlerine yerleştirilmesini hedeflediklerini söyledi. Vali Şıldak, valilikte yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın kuduz vakalarının görüldüğü bir il olduğunu belirterek gerekli önlemlerin alınması için tüm belediyelere ihtar yazısı gönderildiğini ifade etti.

Sokakta sahipsiz tek bir hayvan kalmayacak şekilde çalışma yürüttüklerini belirten Şıldak, "Gerekli uyarılarımızı yaptık, takvimi oluşturduk. Bu takvime göre öncelikle bütün belediyelerin uygun arazileri temin ederek bu alanlar üzerinde öncelikle bir geçici alan temin edip hemen buralarda hayvanları barındırmaya başlamalarını istedik.

Kuduza karşı ve diğer aşıları yapıp kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirmelerini, mayıs ayı sonuna kadar ise olması gereken şartlara sahip bakımevlerini kurmaları ve faal hale getirmelerini söyledik. Bugün itibarıyla pek çok belediyemiz bu yöndeki adımlarını atmaya başladılar.

Mayıs ayı sonuna kadar bütün belediyelerin, bakımevi şartlarını oluşturarak oralarda hayvanları toplayıp aşılama, rehabilitasyon ve kısırlaştırma çalışmalarını yapar hale gelmelerini hedefliyoruz. Yani 3 ay gibi kısa bir süre içinde bu sistemi ilimizde kurmak istiyoruz ve tavizsiz bir şekilde bu takibimizi yapacağız" diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kuduz
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