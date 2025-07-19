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Kule vinç böyle devrildi, sahada çalışan Suriyeliler savaş çıktı zannetti

Bursa'da bir inşaat sahasında 60 metrelik kule vinç devrildi. Vincin kabininde mahsur kalan operatörün kurtarılma anları ise nefes kesti. Büyük bir gürültü ile devrilen vinç, inşaat sahasında çalışan Suriyelilere savaş günlerini hatırattı. Tekbir getiren Suriyeli işçilerin o anları anbean kaydedildi.

Kule vinç böyle devrildi, sahada çalışan Suriyeliler savaş çıktı zannetti

Olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı 23 Nisan Mahallesi'nde 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanındaki vinç, büyük bir gürültüyle yola devrildi. Yola devrilen vinç içerisindeki kabinde operatör mahsur kaldı. Yol üzerinde park halinde olan inşaat şirketine ait lüks otomobil ise üzerine devrilen vinç sebebiyle hurda yığınına döndü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kabin içinde sıkışan operatör K.M.'yi yaptıkları kurtarma operasyonu ile bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar bir hem şantiyede çalışan bazı işçilerin hem de bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde sağa doğru döndüğü sırada devrilen vincin bir işletmeyi teğet geçtiği ve olay yerinden geçen vatandaşların büyük korku yaşadığı anlar yer aldı. Ayrıca binanın üzerinden yan yatan vincin binanın üst katlarında yıkıma sebep olduğu devrilme anında inşaat sahasında çalışan Suriyeli işçilerin tekbir getirdikleri anlarda kameralara anbean yansıdı. Vincin kabin kısmında mahsur kalan operatörün kurtarılma anları da saniye saniye görüntülendi.

Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla devrilen araç kaldırılırken, inşaat alanındaki çalışmalar geçici olarak durduruldu. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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