Kullanıcılar dikkat! Uyarı Apple'dan geldi: "iPhone'da bunu kullanmayın"

Apple, iPhone kullanıcılarını Google Chrome kullanmamaları konusunda uyardı. Şirket, Safari’nin iPhone’da en güvenli tarayıcı olduğunu öne sürdü. Şirket, internet sitesinde kapsamlı bir karşılaştırma listesine yer vererek, Safari’de bulunup Chrome’da olmayan özelliklere dikkat çekti.

Enes Çırtlık

Apple iPhone’lar, Apple’ın kendi web tarayıcısı olan Safari yüklü olarak geliyor ve çoğu iPhone kullanıcısı da web sitelerinde gezinme amacıyla bu tarayıcıyı kullanıyor. Ancak bazı kullanıcılar, Google Chrome gibi farklı internet tarayıcılarını kullanmayı tercih edebiliyor. Hatta yapılan açıklamalara göre iPhone kullanıcılarının yaklaşık %30’u rakip tarayıcıyı Safari’nin yanında ya da onun yerine kullanıyor.

iPHONE KULLANICILARINA CHROME UYARISI

BGR'de yer alan habere göre, Apple, iPhone kullanıcılarını Google Chrome'u kullanmamaları konusunda uyardı.

Apple’a göre, Google Chrome'un iPhone’da kullanılması önerilmiyor. Telefon üreticisi Safari’nin en güvenli tarayıcı seçeneği olduğunu iddia ediyor. Apple’ın iPhone kullanıcılarına Safari’de kalmalarını önermesinin nedeni de büyük ölçüde güvenlik ve gizlilikle ilgili.

APPLE: "SAFARİ GİZLİLİĞİ KORUYAN BİR TARAYICI"

Apple, Safari’nin gizliliğini koruyan bir tarayıcı olduğunu öne sürüyor. Şirket, güvenli bir gezinme deneyimi sağlayan özellikleri arasında siteler arası izlemeye karşı koruma ve IP adresinizi bilinen izleyicilerden gizleme gibi unsurları vurguluyor.

İnternet sitesindeki kapsamlı bir karşılaştırma listesinde Apple, Safari’de bulunup Chrome’da olmayan birçok özelliğe dikkat çekiyor. Bunlar arasında üçüncü taraf çerezleri engelleme, makine öğrenimiyle izleme önleme, Gizli modda URL’lerden benzersiz takip kodlarını kaldırma, ve web uzantılarından gezinme geçmişini gizleme gibi işlevler yer alıyor.

Apple’ın bu vurguları, Google’ın Chrome’daki izleme çerezlerini kaldırmayacağını açıklamasının hemen ardından geldi. Geçtiğimiz yıl Apple, Safari’nin güvenliğine odaklanan bir reklam kampanyası yürütmüş ve doğrudan isim vermese de “rakiplerinin” aynı güvenliği sağlamadığını ima etmişti.

Güvenliğin ötesinde, Apple Safari’nin genel olarak daha iyi bir gezinme deneyimi sunduğunu söylüyor. Şirkete göre, sık ziyaret edilen web siteleri Safari'de %50 daha hızlı yükleniyor.

