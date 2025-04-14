Kullanıcılar istiyordu, anlaşılan Apple da yapıyor! iPadOS 19'a büyük revizyon yolda: 'Ona daha çok benzeyecek'

iPad'lerin işletim sistemi olan iPadOS, tablet formundaki bu cihazların form faktörünün verdiği koşullarda çalışabilmesine yönelik iOS'dan farklı bazı özellikler içeriyor. Yeni Yazma Araçları, yeni hesap makinesi uygulaması ve Freeform bunlardan sadece birkaçı. Ancak bazı kullanıcıların iPadOS'un kapasitesiyle ilgili birtakım istekler de paylaştığı oluyor. Bu kullanıcılar genelde donanımsal olarak bir Mac cihazı gibi performans gösterebilen cihazlarının MacOS'a yakın bir deneyim sunmasını ve bir Mac gibi çalışmasını, bu yüzden Apple'ın iPadOS'u MacOS'a yaklaştırmayı düşünmesi gerektiğini söylüyorlar. Son bir iddiaya göre ise Apple bu kullanıcıların önerilerini ciddiye almış olabilir.

"iPADOS, MACOS'A DAHA ÇOK BENZEYECEK"

İddianın sahibi Bloomberg'den Mark Gurman. Gurman'a göre Apple, yakında çıkacak olan iPadOS 19'u “macOS'a daha çok benzer” hale getirmeyi planlıyor.

Ancak burada önemli bir ayrıntı var. iPadOS 19'un direkt MacOS gibi olacağı değil, sadece macOS'a daha çok benzeyeceği söyleniyor. Yani bu yüzden hâlâ MacOS'a nazaran bir takım farklılıklar olabilir. Özellikle yurt dışındaki kaynaklarda ise kullanıcıların da bu yöndeki istekleri de hesaba katılarak, olası bir MacOS'a daha çok benzer bir iPadOS adımı büyük bir adım olarak görülüyor.