Kullanıcılar kendi ses ve görüntülerinden "dijital ikiz" oluşturabilecek, telif geliri elde edebilecek

Türkiye merkezli bir girişim şirketi, yeni bir yapay zekâ platformu tanıttı. Yapılan açıklamalara göre platform, kullanıcıların görüntü ve seslerinden lisanslı “dijital ikizler” oluşturarak bireylere gelir elde etme imkanı sunacak.

Enes Çırtlık

Yapay zekâ alanında Türkiye merkezli bir girişim, üretken yapay zekânın geleceğini şekillendireceğini öne sürdüğü yeni bir modeli hayata geçirdiğini duyurdu.

DİJİTAL İKİZ OLUŞTURULARAK TELİF GELİRİ ELDE EDİLEBİLECEK

Söz konusu girişim, kendisine ait platformun, kullanıcıların kendi görüntü ve seslerinden lisanslı “dijital ikizler” oluşturarak hem bireylere gelir fırsatı sunduğu hem de markalar için etik, güvenli ve denetlenebilir içerik üretimini mümkün kıldığı iddiasında.

PEKİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Söz konusu girişim, EXCURY STUDIOS adını taşıyor. Girişimin konuyla ilgili paylaşılan açıklamasında ise şu ifadeler yer alıyor:

"Platforma kaydolan kullanıcılar, kimlik doğrulama süreçlerinin ardından kendi dijital ikizlerini oluşturabiliyor. Bu ikizlerin her kullanımı söz konusu girişim tarafından yönetilen lisans altyapısı üzerinden gerçekleşiyor ve her üretim otomatik olarak telif geliri yaratıyor. Böylece hem kullanıcı verileri korunuyor hem de yaratıcı emeğin değeri şeffaf biçimde paylaşılıyor."

Şirket; platformunun, lisanslama sürecini tamamen kendi bünyesinde yöneten ilk Türk yapay zekâ modeli olma özelliği taşıdığı ve özellikle reklamcılık, eğlence, eğitim, kültür-sanat ve dijital medya alanlarında etik kullanım için çözüm sunduğu iddiasında bulunuyor.

"HEDEFİMİZ BİR STANDART OLUŞTURMAK"

Söz konusu girişimin kurucusu ve CEO’su Hasan Söylemez yaptığı değerlendirmede, yapay zekâ üretiminde yeni bir dönemin eşiğine gelindiğini belirtti. Yapay zekânın artık yalnızca bir üretim aracı değil, içerik dünyasının işleyişini kökten değiştiren bir alan olduğunu söyleyen Söylemez, Hedefimiz, üretken yapay zekâ alanında güvenilir, yenilikçi ve sürdürülebilir bir standart oluşturmak" dedi.

yapay zeka
