Külliyede kulisleri hareketlendiren görüşme! Ali Babacan ile Mehmet Şimşek bir araya geldi... Görüşmenin detayları ortaya çıktı

Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Son zamanlarda AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla gündeme gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir araya geldi. İkilinin görüşmesi kulisleri hareketlendirirken, yaptıkları konuşmanın perde arkası da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Melih Kadir Yılmaz

Dün siyasetin nabzı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde attı. Külliyeden düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna; DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da katıldı.

KÜLLİYE'DEN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜŞME

Babacan ve Davutoğlu'nun son zamanlarda AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar gündeme gelirken, dün dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi.

BABACAN İLE ŞİMŞEK BİR ARAYA GELDİ, KULİSLER HAREKETLENDİ

Eski Başbakan Yardımcısı ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Babacan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir araya geldi. İkilinin bu görüntüsü ise kulisleri hareketlendirdi.

"BABACAN DİNLEYEN TARAFTI, ŞİMŞEK UZUN UZUN ANLATTI"

Gazeteci Muhammed Vefa, ikilinin görüşmesinde enflasyon hedefleri ve işçi maliyetlerinin gündeme geldiğini belirterek, "Babacan genel olarak dinleyen taraftı, Şimşek uzun uzun anlattı" ifadelerini kullandı.

