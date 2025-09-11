Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu Petersburg'ta konuştu: "Kültürel diplomasi alanında ortak çalışmalarımız var"

”Rus Devlet Müzesi Mermer Sarayı St. Petersburg Birleşmiş Kültürler Forumu vesilesiyle Rusya’da bulunuyoruz. Bugün, yabancı heyet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen genişletilmiş toplantıya iştirak ederek, kültürel diplomasi alanında yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdik.” diyen Mumcu, işbirliğinin süreceğini duyurdu.

İŞTE BATUHAN MUMCU’NUN PAYLAŞIMI

