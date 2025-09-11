HABER

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu Petersburg'ta konuştu: "Kültürel diplomasi alanında ortak çalışmalarımız var"

Uluslararası kültürel işbirliği devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Rusya’da açıklamalarda bulundu.

”Rus Devlet Müzesi Mermer Sarayı St. Petersburg Birleşmiş Kültürler Forumu vesilesiyle Rusya’da bulunuyoruz. Bugün, yabancı heyet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen genişletilmiş toplantıya iştirak ederek, kültürel diplomasi alanında yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdik.” diyen Mumcu, işbirliğinin süreceğini duyurdu.

İŞTE BATUHAN MUMCU’NUN PAYLAŞIMI

"Bugün, yabancı heyet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen genişletilmiş toplantıya iştirak ederek, kültürel diplomasi alanında yürütülen ortak çalışmaları değerlendirdik. Ülkelerimiz arasında karşılıklı anlayış ve iş birliğini güçlendirecek adımların ele alındığı bu verimli buluşmada yer almaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

