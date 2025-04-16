Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İtalya Turizm Bakanı Santanche ile görüştü

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da Ekim 2024'ten bu yana devam eden "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisini ziyarete gelen Bakan Ersoy, sabah saatlerinde İtalyan Bakan Santanche ile bir araya geldi.

AA muhabirinin bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Ersoy ve Santanche görüşmesinde, iki ülke arasında turizm alanındaki işbirliği, bunun daha da kuvvetlendirilmesi, atılacak ortak adımlar ele alınırken, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için her iki bakanlıktan birer yetkili görevlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un İtalyan bakanı Türkiye'ye davet ettiği öğrenildi.

Bakan Ersoy, bu akşam Kolezyum'daki "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisini ziyaret edecek. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır