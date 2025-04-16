HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İtalya Turizm Bakanı Santanche ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtalya Turizm Bakanı Daniela Santanche ile Roma'da görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İtalya Turizm Bakanı Santanche ile görüştü

İtalya'nın başkenti Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'da Ekim 2024'ten bu yana devam eden "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisini ziyarete gelen Bakan Ersoy, sabah saatlerinde İtalyan Bakan Santanche ile bir araya geldi.

AA muhabirinin bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Ersoy ve Santanche görüşmesinde, iki ülke arasında turizm alanındaki işbirliği, bunun daha da kuvvetlendirilmesi, atılacak ortak adımlar ele alınırken, ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi için her iki bakanlıktan birer yetkili görevlendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un İtalyan bakanı Türkiye'ye davet ettiği öğrenildi.

Bakan Ersoy, bu akşam Kolezyum'daki "Göbeklitepe: Kutsal Bir Yerin Gizemi" sergisini ziyaret edecek. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marmara Denizi'nde yunuslar görüntülendiMarmara Denizi'nde yunuslar görüntülendi
Kocaeli'de balıkçılar tekne ve ağlarını bakıma aldıKocaeli'de balıkçılar tekne ve ağlarını bakıma aldı

Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı İtalya Mehmet Nuri Ersoy kültür ve turizm bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Erdursun enflasyon ve en düşük emekli aylığı beklentisini açıkladı!

Özgür Erdursun enflasyon ve en düşük emekli aylığı beklentisini açıkladı!

Reuters duyurdu! ABD'nin Suriye kararı gündem oldu! Önümüzdeki haftalarda...

Reuters duyurdu! ABD'nin Suriye kararı gündem oldu! Önümüzdeki haftalarda...

Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

Ünlü isimler Sırrı Süreyya Önder için hastaneye akın etti! Kritik süre 72 saat!

TBMM'de gerilim! Genel Kurul'u terk ettiler: "Yaptığınız çok yanlış"

TBMM'de gerilim! Genel Kurul'u terk ettiler: "Yaptığınız çok yanlış"

Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme... Tutuklandılar; 'Pişman mısın?' sorusuna pes dedirten yanıt

Kayınvalide ve damat canlı yayında gözaltına alınmıştı! Türkiye'nin konuştuğu skandalda yeni gelişme... Tutuklandılar; 'Pişman mısın?' sorusuna pes dedirten yanıt

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.