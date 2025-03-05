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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye, turizmde rekorlarla yoluna devam ediyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
05.03.2025 15:27
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ITB Berlin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, “2025 yılı sonunda 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir hedefini gerçekleştirmeye kararlıyız.” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Türkiye, turizmde rekorlarla yoluna devam ediyor

Dünya turizminin en önemli buluşmalarından biri olan ITB Berlin'deki Türkiye Ulusal Standı'nda düzenlenen basın toplantısında turizmdeki yükseliş ivmesini değerlendiren Bakan Ersoy, 2025 yılı hedeflerini açıkladı ve sektördeki gelişmelere dair önemli mesajlar verdi.

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Turizmde 2024 yılını 62,3 milyon ziyaretçi ve 61,1 milyar dolar gelirle kapattıklarını hatırlatan Bakan Ersoy, 2025 için hedefin 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir olduğunu belirtti.

Türkiye’nin her yıl turizmde rekorlar kırmaya devam ettiğini vurgulayan Ersoy, kişi başı gecelik gelirin de 2017’de 83 dolardan 2024’te 108 dolara çıktığını ve yüzde 31'lik bir artış sağlandığını ifade etti.

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“İLK REZERVASYON VERİLERİNİN ÇOK İYİ. HEM ALMANYA HEM RUSYA'DA 7 MİLYON TURİST HEDEFİNİ YAKALAYACAĞIZ”

Turist kaynak pazarları hakkında da konuşan Bakan Ersoy, 2024'te Rusya’dan 6,7 milyon, Almanya’dan ise 6,6 milyon ziyaretçi geldiğini ve iki ülkenin başa baş ilerlediğini belirterek İngiltere’nin ise 4,4 milyon ziyaretçiyle üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

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Almanya’dan gelen erken rezervasyon verilerinin oldukça güçlü olduğunu ve Türkiye’nin Alman turistler için İspanya’dan sonra ikinci en büyük destinasyon olmaya devam ettiğini vurgulayan Bakan Ersoy, 2025 yılında da bu sıralamanın korunacağını dile getirdi.

Rusya pazarında erken rezervasyonların geçen yılın üzerinde olduğunu belirten Ersoy, rublenin son dönemde yüzde 20 değer kazanmasının Türkiye’ye olan ilgiyi artırdığını ifade etti.

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Bakan Ersoy, her iki pazarda da 2025 sonunda 7 milyonun üzerinde ziyaretçi beklendiğine dikkati çekti.

İNGİLTERE PAZARI GÜÇLENİYOR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İngiltere’den gelen erken rezervasyonların geçen yıla göre daha hızlı arttığını ve 2024’te 4,4 milyon olan ziyaretçi sayısının 2025’te 4,8 milyona ulaşmasının öngörüldüğünü söyledi.

Turizmi tüm yıla yaymak ve Türkiye'nin 81 iline turizmi taşımak amacıyla gastronomi, kültürel miras ve alternatif turizm ürünlerinin öne çıkarıldığını belirten Ersoy, arkeolojik kazılar ve gece müzeciliği gibi projelerin de büyük ilgi gördüğünü ifade etti.

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ARKEOLOJİK KAZILAR VE KÜLTÜREL MİRAS ÖNCELİKLİ

Türkiye’nin dünyada en fazla kazı yapılan ülke konumuna geldiğini söyleyen Ersoy, 2026 itibarıyla kazı yapılan nokta sayısının 800’e çıkartılacağını duyurdu.

"Son 60 yılda yapılan kazı çalışmaları kadar bir çalışmayı önümüzdeki 4 yılda tamamlamayı hedefliyoruz" diyen Ersoy, kültürel turizminin Türkiye’nin en güçlü alanlarından biri olduğuna işaret etti.

2024 YILINDA ÇİN PAZARINDA YÜZDE 60 BÜYÜME YAKALADIK

ABD ve Çin gibi uzak pazarlardaki gelişmelere de değinen Bakan Ersoy, Çin pazarında geçen yıl yüzde 60’ın üzerinde bir büyüme yaşandığını söyleyerek uçuşların artırılmasıyla bu yükselişin devam edeceğine dikkati çekti.

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Bakan Ersoy, ABD pazarında ise ocak ayı itibarıyla yüzde 20 büyüme kaydedildiğini belirtti.

100 MİLYON ZİYARETÇİ, 100 MİLYAR DOLAR GELİR HEDEFİ İÇİN HAVAYOLU STRATEJİSİ

Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin yüzde 70’inin havayoluyla geldiğini hatırlatan Bakan Ersoy, gelecekte 100 milyon ziyaretçi ve 100 milyar dolar gelir hedefi doğrultusunda hava yolu kapasitesinin artırılması gerektiğini ifade etti.

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Türk Hava Yolları ile ortak projeler ve yeni stratejiler üzerinde çalışıldığını söyleyen Bakan, gelecek yıllarda havacılık sektöründeki büyümenin turizm hedeflerine ulaşmada kritik rol oynayacağını vurguladı.

Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) Türkiye turizmine sağladığı katkılardan da bahseden Bakan Ersoy, ajans ile birlikte sürdürdükleri çalışmalar neticesinde Türkiye’nin artık krizlere rağmen turist sayısını artıran ve turizmde istikrarı sağlayan bir ülke konumuna ulaştığını dile getirdi.

Bakan Ersoy, konuşmasında 2025 yılı sonunda 65 milyon ziyaretçi ve 64 milyar dolar gelir hedefini gerçekleştirmeye kararlı olduklarını belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Nuri Ersoy kültür ve turizm bakanı mehmet nuri ersoy
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