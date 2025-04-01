Kulu'da yağmur duası yapıldı

Tarımsal alanlarda henüz yeterli yağış olmaması sebebiyle ilçeye bağlı Kömüşini, Ömeranlı, Yaraşlı ve Bozan mahallerinde, mahalle sakinleri yağmur duasına çıktı. Mahallelerin cami imam hatibi ve Kulu Müftülüğünden din görevlilerinin de katıldığı programlarda Kur'an-ı Kerim, ilahiler, Mevlid-i Şerifler okundu, yağmur yağması için dua edildi. Yağmur duasının ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.

Kömüşini Mahallesi Muhtarı Hasan Tekin, kış ayları geçmesine rağmen beklenen kar ve yağmur yağışlarının gerçekleşmediğini, yağmur duasına çıktıklarını söyledi.Bu içerik kadir.gunduz tarafından yayına alınmıştır