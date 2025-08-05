HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kumar masasında yakalanan şahıs, ’kameraya çekme’ diyerek tepki gösterdi

Hatay’da kumar oynarken yakalanan 5 şahsa toplam 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynadığı esnada masada yakalanan şahsın ’kameraya çekme’ diyerek tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.

Kumar masasında yakalanan şahıs, ’kameraya çekme’ diyerek tepki gösterdi

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 2 Ağustos günü İskenderun Savaş Mahallesi’nde bir kıraathaneye baskın yapıldı. Yapılan baskında 5 şahsın kumar oynadığı tespit edilirken, 44 bin 400 TL para ve 208 adet iskambil kağıdı ele geçirildi.

Kumar masasında yakalanan şahıs, ’kameraya çekme’ diyerek tepki gösterdi 1

Oyunu organize eden U.E. hakkında adli işlem uygulandı ve kumar oynayan 5 şahsa kumar oynamaktan toplamda 46 bin 235 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, iş yerinin ruhsatı olmadığı tespit edilerek gerekli idari işlemler yapıldı. Kumar masasında yakalanan bir şahsın ’kameraya çekme’ diyerek tepki gösterdiği anlar da kameraya yansıdı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
4 siyasi partiye daha mali denetim! AYM'nin kararı belli oldu4 siyasi partiye daha mali denetim! AYM'nin kararı belli oldu
Uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 18 yaralı var! Uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 18 yaralı var!

Anahtar Kelimeler:
Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Seansı 4500 TL...

Ünlü psikolog, halı yıkamacı çıktı! Seansı 4500 TL...

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

Hasan Can Kaya Exxen'den ayrıldığını sonunda açıkladı |"Yeni adresimiz..."

ÖSYM'nin sistemine girip puanları yükseltmişler

ÖSYM'nin sistemine girip puanları yükseltmişler

Motosikletle kaza geçirdi! 'Bugün öleceğiz' diyerek sosyal medyadan paylaşınca kurtarıldı

Motosikletle kaza geçirdi! 'Bugün öleceğiz' diyerek sosyal medyadan paylaşınca kurtarıldı

Uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 18 yaralı var!

Uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 18 yaralı var!

Günlerce sürüp diğer ile sıçrayan orman yangınında günler sonra kahreden haber! Yanmış ceset bulundu

Günlerce sürüp diğer ile sıçrayan orman yangınında günler sonra kahreden haber! Yanmış ceset bulundu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.