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Kumar oynandığı tespit edilen ruhsatsız iş yeri mühürlendi

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçuna ilişkin tespitte bulunulan iş yeri, Battalgazi Kaymakamlığı’nın oluru doğrultusunda süresiz olarak faaliyetten men edilerek mühürlendi.

Kumar oynandığı tespit edilen ruhsatsız iş yeri mühürlendi

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ruhsatsız faaliyet gösteren iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Sarıcıoğlu Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde, ticari unvanı bulunmadan ruhsatsız şekilde faaliyet yürüttüğü tespit edilen iş yerinde inceleme yapıldı.

Yapılan denetim ve tespitler neticesinde, söz konusu adreste "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçuna ilişkin tespitler üzerine Battalgazi Kaymakamlığı’nın oluru doğrultusunda iş yerinin süresiz olarak faaliyetten men edilmesine karar verildi. Kararın ardından Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından iş yeri mühürlenerek faaliyetine son verildi. Mühürleme işlemine ilişkin tutanak ve görsellerin ilgili kurumlara iletildiği bildirildi. Battalgazi Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde ruhsatsız iş yerleri, kaldırım ve yol işgalleri, çevre kirliliği ile kamu düzenini bozan tüm olumsuzluklara karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kumar oynandığı tespit edilen ruhsatsız iş yeri mühürlendi 1

Kumar oynandığı tespit edilen ruhsatsız iş yeri mühürlendi 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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