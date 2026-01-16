Kumluca'da yaralı atmaca tedavisi sonrası doğaya bırakıldı

Zabıta ekipleri ilçe merkezinde yaralı bir atmaca buldu. Koruma altına alınan atmacanın Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince

tedavisi yapıldı. Atmaca, sağlık durumunun uygun görülmesinin ardından doğaya salındı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır