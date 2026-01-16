Kumluca'da yaralı atmaca tedavisi sonrası doğaya bırakıldı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yaralı halde bulunan atmaca, tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.
16.01.2026 16:02
Zabıta ekipleri ilçe merkezinde yaralı bir atmaca buldu. Koruma altına alınan atmacanın Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince
tedavisi yapıldı. Atmaca, sağlık durumunun uygun görülmesinin ardından doğaya salındı.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
