Kumluca'da yaralı atmaca tedavisi sonrası doğaya bırakıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde zabıta ekipleri tarafından yaralı halde bulunan atmaca, tedavi edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kumluca'da yaralı atmaca tedavisi sonrası doğaya bırakıldı

Zabıta ekipleri ilçe merkezinde yaralı bir atmaca buldu. Koruma altına alınan atmacanın Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince
tedavisi yapıldı. Atmaca, sağlık durumunun uygun görülmesinin ardından doğaya salındı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

antalya
