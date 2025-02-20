Kundakçı kendi kendini yakınca neye uğradığını şaşırdı: Alev alev yandı! Benzin üstüne döküldü

Benzinle traktörü yakarken kendini de yaktı! Antalya’da gece saatlerinde motosikletiyle geldiği işyeri önünde traktörü kundaklayan şüpheli, benzini üzerine dökünce kendi de yandı. Şüpheli, üzerindeki montu çıkarıp kaçtı.

SADECE TRAKTÖRÜ YAKACAKTI

Olay, 15 Şubat Cumartesi günü Serik ilçesi Yeni Mahalle’de gece saatlerinde yaşandı. Motosiklet ile Orhan Karasu’ya ait işyerinin önüne gelen kimliği belirsiz başında kask takılı bir kişi, park halindeki traktöre benzin döküp ateşe verdi. Bu sırada kendisinin üzerine ve motosiklete dökülen benzin de alev aldı.

KENDİ KENDİNİ TUTUŞTURDU

Kimliği belirsiz kişi üzerindeki mont ile birlikte alev alan motosikleti bırakarak yaya olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası iş yeri sahibi ve yakınları komşularının haber vermesiyle apartmandan inerek yangına su hortumlarıyla müdahale etti. İhbar üzerine 112 itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Söndürülen yangın sonrası olayla ilgili incelene başlatılırken, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA ANBEAN YANSIDI

Olay anıysa güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Motosikletiyle gelen şüpheli, elindeki şişeyle benzini traktöre doğru döktü. Bu sırada etrafa benzinin saçıldığı gözlenirken, şüphelinin ateşi yakmasıyla birlikte şüphelinin, kullandığı motosikletin ve traktörün alev aldığı görüldü.

"UTANÇ VERİCİ BİR DURUM"

İş yeri sahibi Orhan Karasu şöyle konuştu:

"Akşam iş yerimden çıktıktan sonra gece saat 01:30 sıralarında motosikletle bir şahıs geliyor. Traktörümü ve araçlarımı yakmaya çalışıyor. Bu utanç verici bir durum. 35 yıllık esnafım. Bu zamana kadar kimseyle husumetim olmadı, kimseye kötülük yapmadım. Bu tür olayların olması üzüntü verici. Bunu yapanların cezalandırılmasını istiyorum. Burada traktörüm yanıyor. Binada doğalgazlı 8 tane daire var. Patlama olsa yakanın kendisi de binada oturanlar da zarar görecek. Daha önce dükkanımı da kurşunladılar. Benimle kimin husumeti var bilemiyorum.

"BÖYLE CANİLİK OLMAZ, İÇİM YANIYOR"

Kimseye borcum da yok. Beni korkutmak için 2 sefer çocuğumu dövdüler. Doğalgaz borumu deldiler, en son da traktörümü yaktılar. Böyle canilik olmaz. Benim içim yanıyor.

"BENZİNİ KENDİ ÜZERİNE DE DÖKÜNCE KENDİ DE ALEV ALMIŞ"

Saldırıyı gerçekleştiren şahıs traktörümü yakmak için döktüğü benzini kendi üzerine de dökünce kendi de alev almış. Kendi motosikleti de alev alınca bırakıp, üzerindeki montu da çıkarak yaya olarak kaçmış. İnsanların duyarlı olması gerek. Emniyet görevlilerin kameraları inceleyip şahsın bir an önce yakalanması istiyorum."

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır