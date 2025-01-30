Kur'an-ı Kerim'i defalarca kez yakan Salwan Momika TikTok'ta canlı yayındayken vurularak öldürüldü!

İsveç'te 39 yaşındaki Iraklı Salwan Momika Kur'an-ı Kerim'e defalarca kez saldırı düzenlemişti. Kur'an-ı Kerim'i bir eyleminde ateşe veren başka bir eyleminde ise ayaklar altına alan Momika'nın İsveç'te sosyal medya hesabı TikTok üzerinden canlı yayın yaptığı sırada öldürüldü.

CANLI YAYINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Polisin aktardığı bilgiye göre, Momika cinayet sırasında sosyal medya hesabı TikTok üzerinden canlı yayın yapıyordu.

Yerel basın, polisin çatışma haberi aldıktan sonra olay yerine ulaştığını ve bir kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

KUR'AN-I KERİM'İ YAKMIŞTI

Salwan Momika, başkent Stockholm'de Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran 2023'te Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Momika daha sonra Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği ile İsveç Parlamentosu önünde birkaç kez Kur'an-ı Kerim yakmış, Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Momika, 24 Ağustos 2023'te de Stockholm Camisi önünde tekrar Kur'an-ı Kerim yakmıştı.