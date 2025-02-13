Kur'an kursundaki 33 kız hastanelik oldu! Çok sayıda ambulans sevk edildi

Şanlıurfa’da yatılı kız Kur'an kursunda kalan 33 kız öğrenci, akşam yemeğinde yedikleri tavuktan sonra fenalaştı. Öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

HEPSİNİN BAŞI DÖNDÜ MİDESİ BULANDI

Olay, saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'ndeki Gazi Vahide Şefkatlioğlu Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda meydana geldi. Akşam yemeğinde tavuk yiyen öğrenciler, bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı. Bunun üzerine öğrenciler, kurs idarecilerine haber verdi. İdarecilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından, yurt yemekhanesindeki gıdalardan numune alınarak, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (İHA