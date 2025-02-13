HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kur'an kursundaki 33 kız hastanelik oldu! Çok sayıda ambulans sevk edildi

Kur'an kursundaki 33 kız hastanelik oldu! Çok sayıda ambulans sevk edildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
13.02.2025 08:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa'da gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kur'an kursunda akşam tavuk yiyen öğrencilerden baş dönmesi ve mide bulantısı görüldü. Çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. İnceleme başlatılan olayda 33 öğrenci hastanelik oldu.

Kur'an kursundaki 33 kız hastanelik oldu! Çok sayıda ambulans sevk edildi

Şanlıurfa’da yatılı kız Kur'an kursunda kalan 33 kız öğrenci, akşam yemeğinde yedikleri tavuktan sonra fenalaştı. Öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

SANLIURFADA-33-KIZ-OGRENCI-YEDIKLERI-T_561305_166327

HEPSİNİN BAŞI DÖNDÜ MİDESİ BULANDI

Olay, saat 23.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'ndeki Gazi Vahide Şefkatlioğlu Yatılı Kız Kur'an Kursu'nda meydana geldi. Akşam yemeğinde tavuk yiyen öğrenciler, bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri yaşamaya başladı. Bunun üzerine öğrenciler, kurs idarecilerine haber verdi. İdarecilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan öğrenciler, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından, yurt yemekhanesindeki gıdalardan numune alınarak, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (İHA

SANLIURFADA-33-KIZ-OGRENCI-YEDIKLERI-T_561306_166327

Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Şanlıurfa Kur'an kursu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sonunda İngiltere de çığırından çıktı! Merseyside Derbisi’nde saha savaş alanına döndü! Yumruklar, tekmeler havada uçuştu...

Sonunda İngiltere de çığırından çıktı! Merseyside Derbisi’nde saha savaş alanına döndü! Yumruklar, tekmeler havada uçuştu...

Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatıldı!

Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatıldı!

Türkiye bunu da gördü! Özel hastanede skandal... Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yaptı

Türkiye bunu da gördü! Özel hastanede skandal... Muhasebeci ameliyat masasındaki hastayla pazarlık yaptı

Sahne tarzı olay oldu! Son hali gündemde...

Sahne tarzı olay oldu! Son hali gündemde...

Trump gemileri yaktı! 'Hepsi evden çalışıyor, bu insanlar kovulacak' dedi... O bakanlığın derhal kapatılmasını istedi

Trump gemileri yaktı! 'Hepsi evden çalışıyor, bu insanlar kovulacak' dedi... O bakanlığın derhal kapatılmasını istedi

Meclis'te konuştu milletvekilleri terk etti! Ünlü sunucudan tepki çeken sözler

Meclis'te konuştu milletvekilleri terk etti! Ünlü sunucudan tepki çeken sözler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Zamansız klasik! Ray-Ban'de %50'ye varan indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.