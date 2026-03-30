Kuraklığa karşı İzmir’e 29 yeni su kuyusu geliyor

İZSU, Tire ve Bayındır’a yaklaşık 32 milyon liralık yatırımla 16 sondaj kuyusu açıyor. Ödemiş ve Kiraz’da da 13 su kuyusunun açılması için ihaleye çıkılacak. 29 yeni kuyu artan kuraklık riskine karşı İzmir’in su güvenliğini güçlendirecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, kuraklık ve artan su ihtiyacına karşı kentin su kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla yeni yatırımlarını sürdürüyor. Tire ve Bayındır ilçelerinde yaklaşık 32 milyon liralık yatırımla 16 yeni su sondaj kuyusu açılıyor. Ayrıca İZSU, Ödemiş ve Kiraz’da 13 su sondaj kuyusu açmak için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkacak. Yeni yeraltı suyu kaynaklarının devreye alınması ile İzmir’in su altyapısının güçlendirilmesi ve özellikle yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntılarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

TİRE’YE 11 KUYU

Tire ilçe merkezi ve merkeze bağlı mahallelerde toplam 11 yeni su sondaj kuyusu açılıyor. Yaklaşık 22 milyon 736 bin liralık yatırımla yürütülen çalışmalarda ilçe merkezinin su ihtiyacını açılan 5 kuyu ile karşılanacak. Dereli, Eskioba, Duatepe, Cambazlı, Çeriközü, Hasançavuşlar, Osmancık, Büyükkale ve Sarılar mahalleleri ise açılan 6 yeni kuyu ile hayat bulacak. Çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak.

TBAYINDIR’DA 5 YENİ SU KAYNAĞI

9 milyon 251 bin liralık yatırımla Bayındır’da 5 sondaj kuyusu açılıyor. Yeni kaynaklar hem ilçe merkezinin hem de mahallelerin içme suyu ihtiyacını karşılayacak. Atatürk, Fatih (2 kuyu) ve Karaveliler mahallelerindeki kuyular açıldı. Zeytinova Mahallesi’nde ise kuyu açma çalışmaları devam ediyor.



