Kuran kursunu kundaklayan zanlı tutuklandı

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi İskeçe Caddesi üzerinde bulunan Nakipoğlu Kur'an Kursu binasının giriş kısmındaki yönetim odasında 6 Eylül günü yangın çıktı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yapılan incelemelerde, yangının kundaklama sonucu başladığı tespit edildi. Olayla ilgili çalışma yürüten Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayın şüphelisinin M.K. isimli kişi olduğunu belirledi.

Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması ile dün Esenyurt ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)