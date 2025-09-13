HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kuran kursunu kundaklayan zanlı tutuklandı

Avcılar'da bir Kuran kursunun yönetim katını kundaklayan M.K. tutuklandı.

Kuran kursunu kundaklayan zanlı tutuklandı

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Gümüşpala Mahallesi İskeçe Caddesi üzerinde bulunan Nakipoğlu Kur'an Kursu binasının giriş kısmındaki yönetim odasında 6 Eylül günü yangın çıktı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yapılan incelemelerde, yangının kundaklama sonucu başladığı tespit edildi. Olayla ilgili çalışma yürüten Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olayın şüphelisinin M.K. isimli kişi olduğunu belirledi.

Şüpheli, polis ekiplerinin çalışması ile dün Esenyurt ilçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 'Mala zarar verme' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandıAtama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Korkunç olay! Kıskanç sevgili dehşeti: 3 ölüKorkunç olay! Kıskanç sevgili dehşeti: 3 ölü

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Avcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 Dev Adam tarih yazdı tarih! Yunanistan'ı farklı mağlup ederek 24 yıl sonra finale yükseldik!

12 Dev Adam tarih yazdı tarih! Yunanistan'ı farklı mağlup ederek 24 yıl sonra finale yükseldik!

İstifa iddiaları gündem oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

İstifa iddiaları gündem oldu! Mansur Yavaş'tan açıklama geldi

Yunanistan'ı devirmemize Mauro Icardi de sessiz kalmadı! Türkçe paylaşım yaparak gönülleri bir kez daha fethetti

Yunanistan'ı devirmemize Mauro Icardi de sessiz kalmadı! Türkçe paylaşım yaparak gönülleri bir kez daha fethetti

"Pazar günü açıklayacaktık ama..." diyerek canlı yayında duyurdu! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu görüşmesi

"Pazar günü açıklayacaktık ama..." diyerek canlı yayında duyurdu! Dikkat çeken Kılıçdaroğlu görüşmesi

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! "Hiçbir iddia doğru değil"

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! "Hiçbir iddia doğru değil"

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

80 milyon TL'lik meselede iki iş insanı da öldü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.