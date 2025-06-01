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Kurban Bayramı öncesi jandarmadan vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

Aydın’ın Çine ilçesinde Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarlarında güvenlik önlemleri artırılırken, Çine İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Timleri, Cumhuriyet Mahallesi’nde kurulan hayvan pazarında denetim gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı öncesi jandarmadan vatandaşa dolandırıcılık uyarısı

Çine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların dolandırıcılık ve hırsızlık gibi olaylara karşı mağduriyet yaşamamaları amacıyla hayvan pazarında kontrol ve bilgilendirmelerde bulundu. Asayiş Timleri tarafından yapılan uygulamada, vatandaşlara geçmişte yaşanan örnek dolandırıcılık ve hayvan hırsızlığı olayları anlatılarak dikkatli olmaları yönünde uyarılar yaptı. Ekipler vatandaşların benzer durumlarla karşılaşmaları halinde zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu ihbar etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca hayvan alışverişi sırasında kimlik doğrulaması ve noter onaylı satış belgelerinin önemine dikkat çekildi.

Jandarma ekipleri, Kurban Bayramı süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini ve vatandaşların güvenliği için her türlü önlemin alındığını kaydetti.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Aydın
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