Kurban Bayramında Ankara sokakları boş kaldı

Kurban Bayramı’nın başlamasıyla birlikte Ankara’da yaşayan birçok vatandaş şehir dışına çıktı. Megakent İstanbul’da olduğu gibi, Ankara’da da bayramın ilk günü cadde ve sokaklar boş kaldı. Normalde yoğun araç ve yaya trafiğine sahne olan kentin, en işlek noktaları sessizliğe gömüldü.

Atatürk Bulvarı, Talatpaşa Bulvarı, Celal Bayar Bulvarı, İstiklal Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi gibi Ankara’nın en önemli ulaşım aksları, bayram nedeniyle tenhalaştı. Şehrin ana arterlerinde yaşanan bu sakinlik, havadan dron ile görüntülendi.

(İHA)