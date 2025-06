Kurban kesmek yerine sadaka verilir mi? Diyanet'e göre sadaka vermekle kurban ibadeti yerine getirilmiş olur mu?

İslam alemi her Kurban Bayramı'nı heyecanla bekleyerek karşılar. 4 gün boyunca devam eden bayramda Allah'a yakınlaşmak ve O'nun rızasını kazanmak için kurbanlar kesilir. İslam dinine göre kurban kesmenin önemi oldukça büyüktür. Her Kurban Bayramı’nda maddi durumu iyi olan Müslümanlar kendilerine emredilen bu önemli ibadeti yerine getirmeye çabalarlar. Her ibadet şeklinde olduğu gibi kurban kesme işleminde de bazı usullere uyulması gerekmektedir. Aynı zamanda kurban kesmek yerine bağış yapılmasının hükmü merak edilmektedir.

Diyanet'e göre kurban kesmek yerine sadaka vermekle kurban ibadeti yerine getirilmiş olur mu?

İslam'a göre kurban kesme ibadetinin amacı, Allah'a yakınlaşmak ve O'nun rızasını kazanmaktır. Bu ibadet de diğerlerinde olduğu gibi İslam’a inanan kişilerin Allah'a olan şükranlarını ve bağlılıklarını sunmak için bir araç olarak görülür.

Ayrıca kurban kesme ibadetinin temelinde ihtiyaç sahiplerine ve yoksullara yardım etmek vardır. Kurban etinin yoksul ve muhtaç kişilere dağıtılması da bu nedenle yapılır. Zira kurbanlık hayvanı kesmenin amacı yoksulları sevindirmek ve yardım etmektir.

Kurban ibadetini yerine getirmenin bazı şartları bulunur. Bu şartların yerine getirilmesi kurban ibadetinin de yerine getirilmesi anlamına gelir. Bazı kişiler, Kurban Bayramı boyunca hayvan kesmek yerine bu parayı veya kurbanı bağışlamak niyetine girebilirler. Bu durum da akıllara hayvan kesmeden sadaka verilmesinin uygun olup olmayacağı sorusunu doğurur.

İslam dininde yer alan ibadetlerin biçim, şart ve rükünleri olduğu gibi hikmetleri, amaçları ve teşri nedenleri de mevcuttur. İbadetler söz konusu olduğunda bu faktörlerin birbirinden ayrı düşünülmesi mümkün değildir. Öte yandan din tarafından emredilen ibadetlerin ancak emredildikleri şekliyle yerine getirilmesi gerekir. Ancak bu sayede ibadetin amacına ulaşılmış olur.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre kurban ibadeti de emredildiği üzere kesilen hayvanın mevcudiyetiyle yerine getirilebilir. Kurban kesmek yerine bedeliyle sadaka vermek, ibadetin amacı olan hayvanın kesilmesinin yerine geçmez.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) Kurban Bayramı'nda kurban kesmenin Allah için en sevimli ibadet olduğunu ve kurbanın kesilirse Allah katında makbul olacağını belirtmiştir. Bununla beraber kurban edilen hayvanın her bir parçasının kişinin hayır hanesine yazılacağını söylemiştir.

Allah'ın rızasını elde etmek amacıyla yoksul ve muhtaç kişilere yardımda bulunmak, İslam’a inananların önemli vazifelerinden biridir. Fakat bu iki ayrı ibadetin birbirinin yerine geçmesi usul olarak doğru değildir. Bu nedenle, kesme işlemi olmadan hayvanı sadaka olarak vermek de kurban ibadetinin yerine sayılmaz. Aynı şekilde kurbanlık hayvanın ederi kadar paranın yoksullara veya yardım kuruluşlarına verilmesi ibadetin yerine getirildiği anlamına gelmez.