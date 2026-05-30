HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kurbanlar kesildi, kelleler ütülmeye başladı

Kurban Bayramı’nda kurbanlarını kesen vatandaşlar kelle paça hazırlığı için ocak başına geçti.

Kurbanlar kesildi, kelleler ütülmeye başladı

Kurban Bayramı’nda kurbanlarını kesen vatandaşlar kelle paça hazırlığı için ocak başına geçti. Adana’nın Kozan ilçesindeki kadınlar ise köylerde yıllardır sürdürülen kelle ütme geleneğini kent merkezinde ekonomiye dönüştürerek hem kendi kurbanlarının kelle paçalarını hazırladı, hem de sipariş alarak aile bütçesine katkı sundu.

İlçeye özgü geleneksel yöntemlerle hazırlanan kelle paçalar için kadınlar sabahın erken saatlerinden itibaren ateş başında mesai yaptı. Kurbanlıkların kelle ve ayaklarını ütüp temizleyen kadınlar, yaklaşık 12 saat süren zahmetli çalışmanın ardından ürünleri tüketime hazır hale getirdi. Bayram boyunca 700 liraya kelle ve ayak ütüp yoğun mesai yapan kadınlar, hem geleneksel lezzeti yaşattı hem de emekleriyle aile ekonomilerine katkı sağladı.

"BU BİZİM BAYRAM KÜLTÜRÜMÜZ"

Kurbanın hiçbir bölümünün israf edilmemesi gerektiğini belirten Gülizar Dinler, yıllardır süren kültürü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi. Dinler, "Hem kendi paçalarımızı hem de komşuların paçalarını hazırlıyoruz. Bu bizim bayram kültürümüz. Genç gelinlere yardım ediyoruz çünkü yeni nesil bu işleri çok bilmiyor. Bu sene 300 kelle hazırlamayı hedefliyoruz. Bunun püf noktası tüylerin tamamen arındırılması ve doğru şekilde ütülmesi. Bir tarafı yanıp diğer tarafı çiğ kalırsa olmaz. Bölgede bunu genelde anneler, yaşlı kadınlar yapar. Kurbanın hiçbir uzvunu atmamamız lazım. Kelle paça hazırlığını 700 liraya yapıyoruz" dedi.

"BU ÜRÜN ŞİFA DEPOSU"

Kelle paça çorbasının şifa deposu olduğunu ifade ederek, "Kelle ütümü yapıyoruz. Sabah 05.30’da başlayan mesai gece geç saatlere kadar sürüyor. Özellikle kış aylarında çok tüketiliyor. Şifa deposu olarak görüldüğü için vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor" diye konuştu.

Kurbanlar kesildi, kelleler ütülmeye başladı 1

Kurbanlar kesildi, kelleler ütülmeye başladı 2

Kurbanlar kesildi, kelleler ütülmeye başladı 3

Kurbanlar kesildi, kelleler ütülmeye başladı 4

Kurbanlar kesildi, kelleler ütülmeye başladı 5

Kurbanlar kesildi, kelleler ütülmeye başladı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasıÖzgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması
Hatay’da park halindeki otomobil alevler içinde yandıHatay’da park halindeki otomobil alevler içinde yandı

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Trump 'Son kararı vereceğim' demişti! ABD basını toplantının sonucunu açıkladı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehir ayağa kalktı! Giriş çıkışlar kapatıldı

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Aziz Yıldırım anlaştı: Dirk Kuyt geri dönüyor

Yakışıklı oyuncu Kâzım filminin başrolü oldu!

Yakışıklı oyuncu Kâzım filminin başrolü oldu!

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

AK Partili vatandaştan emekliye zam talebi! "Bizi yüzde 70'e götürür"

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

ŞOK'a cam temizleme robotu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.