Küresel sağlık alarmına yol açtı! Belirtiler 48 saat içinde ortaya çıkıyor: 3 günden uzun sürüyorsa doktora gidin!

Korkut, "Norovirüs enfeksiyonu, kontamine gıdalar, su ve yüzeyler aracılığıyla bulaşırken, enfekte kişilerle yakın temas da hastalığın yayılmasında önemli bir rol oynuyor. Belirtiler genellikle virüsle temastan 12-48 saat sonra ani olarak başlıyor ve mide bulantısı, kusma, ishal, karın krampları gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Salgının kontrol altına alınabilmesi için hijyen kurallarına sıkı sıkıya uyulması, ellerin düzenli olarak yıkanması ve enfekte kişilerle temastan kaçınılması gerekiyor. Gerektiğinde kalabalık ortamlarda maske kullanın" diye konuştu.

SALGINLARA YOL AÇIYOR

Özellikle bebekler, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda belirtiler 3 günden uzun sürüyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Esin Korkut, “Norovirüs, bir virüs olup gastroenterite, yani ishal, bulantı ve kusmaya neden olan, salgınlara yol açabilen bir etken olarak karşımıza çıkıyor.

YİYECEK, SU VE TEMAS YOLUYLA BULAŞIR

Genellikle yiyeceklerden, sulardan ya da kişisel temaslardan bulaşır ve bulaştıktan sonra 48 saat içerisinde bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal gibi belirtilere yol açar. Özellikle kapalı ortamlarda, mevsim ayrımı olmaksızın, kışın daha fazla bulunduğumuz için okullarda, kreşlerde ve hastane ortamlarında virüs, hasta kişilerin birbirleriyle teması yoluyla yayılabilir ya da kontamine olan gıdalardan ve sulardan bulaşabilir.

Virüsle karşılaştıktan yaklaşık 48 saat sonra karın ağrısı, bulantı, kusma ve ishal belirtileri ortaya çıkar. Hafif ateş görülebilir ve genellikle sulu bir ishal şeklinde seyreder. Belirtiler genellikle bir ila üç gün içerisinde kaybolur. Ancak bazı vakalarda ishal uzayabilir. Özellikle bebekler, yaşlılar, bağışıklık sistemi zayıf olanlar ve gebelerde ishal vakaları uzamaya başladığında, kanlı ishale dönüşüyorsa veya ateş yükseliyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerekmektedir" diye konuştu.

‘HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ’

Norovirüs'ün gıda ve sulardan yayılabildiği gibi insan yoluyla da bulaşabileceğini ifade eden Korkut, “Hijyen çok önemlidir. Özellikle el temizliği; tuvaletten çıktıktan sonra ve gıda hazırlarken mutlaka el temizliğine özen gösterilmelidir. Masaların ve diğer yüzeylerin temiz olması gerekir. Gıdaları temizlerken, özellikle meyve ve sebzeleri bol su ile yıkamak önemlidir. Hastalıklı kişilerle temaslarda el hijyenine dikkat edilmelidir. Gerektiğinde kalabalık ortamlarda maske kullanımı tavsiye edilir. Norovirüs, hem insandan insana temas yoluyla hem de gıdalardan ve sulardan bulaşabilen bir hastalıktır. Tedavisi genellikle basittir ve hastalık kendi kendini sınırlayabilir. Yaklaşık 48 saat içerisinde bulantı, kusma ve ishal kendiliğinden geçer" dedi.

'MEVSİME UYGUN MEYVE TÜKETİN'

Virüse yakalanılması durumunda istirahat, bol sıvı alımı ve beslenmeye dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Korkut, “Özel bir tedavi yöntemi yoktur; istirahat, bol sıvı alımı ve beslenmeye dikkat edilmesi önerilir. Antibiyotik tedavisi uygulanmaz çünkü hastalık virüs kaynaklıdır. Ancak hastalık ilerlerse, bağışıklık sistemi zayıf olanlarda ateş yükselirse, halsizlik, yorgunluk, baş dönmesi meydana gelirse, çocuklarda ağlama nöbetleri başlarsa veya kanlı ishal görülürse mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Özellikle kış mevsiminde, kapalı ortamlarda daha fazla bulunduğumuz için temas sıklığı artar ve hijyene daha fazla önem vermek gerekir. El hijyeni bu noktada çok önemlidir; mutlaka su ve sabun kullanılmalıdır. Mevsime uygun olarak, özellikle meyve tüketimine ve vitamin desteğine de önem verilmelidir" ifadelerini kullandı.

(DHA)