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Küresel salgın uyarısı! DSÖ tüm ülkeleri uyarıyor: Sivrisinekler yolu ile bulaşan 'chikungunya' virüsü tehlikesi! Türkiye'de 'chikungunya' virüsü görülüyor mu?

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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, son dönemde Avrupa’da görülmeye başlanan ve sivrisinekler yoluyla bulaşan 'Chikungunya' virüsüyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. Özlü, virüsün sineklerin üreme alanlarının kontrol altına alınmasıyla önlenebileceğini belirterek, "İlaçlama çalışmaları yapılmalı, bireysel olarak da sivrisineklere karşı önlem almalıyız" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sivrisinek yoluyla bulaşan Chikungunya virüsünün önümüzdeki yıllarda küresel bir salgına dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Küresel salgın uyarısı! DSÖ tüm ülkeleri uyarıyor: Sivrisinekler yolu ile bulaşan chikungunya virüsü tehlikesi! Türkiye de chikungunya virüsü görülüyor mu? 1

“CHİKUNGUNYA' VİRÜSÜ, SİNEKLER YOLUYLA BULAŞAN BİR VİRÜSTÜR"

Türkiye’de henüz vaka görülmediğini ancak yaz aylarında sivrisineklere karşı önlem alınması gerektiği vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, tropikal ve subtropikal bölgelerde uzun süredir endemik olarak görülen virüsün, artık farklı sinek türleriyle de bulaşabildiğine dikkati çekerek, “Chikungunya' virüsü, tropikal ve subtropikal bölgede uzun zamandan beri endemik olarak görülen ve sinekler yoluyla bulaşan bir virüstür. Bu virüs sineğin ısırması ile insana ve hayvanlara geçerek hastalık yapabiliyor. Bu virüs romatizmaya, kas ve eklem ağrılarına, ateşe, deri döküntülerine, bazen de uzun sürebilen bir enfeksiyona yol açabiliyor. Ölümcüllük oranı da çok yüksek değildir” ifadelerini kullandı.

Küresel salgın uyarısı! DSÖ tüm ülkeleri uyarıyor: Sivrisinekler yolu ile bulaşan chikungunya virüsü tehlikesi! Türkiye de chikungunya virüsü görülüyor mu? 2

Küresel salgın uyarısı! DSÖ tüm ülkeleri uyarıyor: Sivrisinekler yolu ile bulaşan chikungunya virüsü tehlikesi! Türkiye de chikungunya virüsü görülüyor mu? 3

SALGINLARA YOL AÇABİLECEĞİ UYARISI

Virüsün başlangıçta Afrika ve Hindistan gibi bölgelerde daha sık görüldüğünü ancak son dönemde Avrupa’da da vakalar bildirilmesiyle mutasyon geçirdiğinin anlaşıldığını ifade eden Özlü, “Afrika’da Hindistan’da daha çok görülürken son dönemde Avrupa ülkelerinde de vakalar görülünce bu virüste bir mutasyon olduğu anlaşıldı. Bu virüsün farklı cins sineklere de yerleştiğine dair bilgiler elde edildi. Bu durum endişeye yol açtı. Dünya Sağlık Örgütü tarafından önümüzdeki dönem için Chikungunya virüsünün sadece Ekvator bölgesinde görülmeyip, Avrupa ülkeleri ve diğer ülkelerde de görülebileceğini ve sinekler yoluyla da salgınlara yol açabileceği uyarısı yapıldı” dedi.

Küresel salgın uyarısı! DSÖ tüm ülkeleri uyarıyor: Sivrisinekler yolu ile bulaşan chikungunya virüsü tehlikesi! Türkiye de chikungunya virüsü görülüyor mu? 4

"DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ ÜLKELERİ UYARIYOR”

Türkiye’de Chikungunya virüsüne karşın yakın bir tehdidin olmadığını ifade eden Özlü, sineklerle mücadelede bireysel ve toplumsal önlemlerin önemine değinerek, “Ülkemizde de sivrisinek var. Dikkat etmek gerekiyor. Chikungunya virüsü, sivrisinekler yolu ile bulaştığı için, sineklerin çoğalması ve üremesiyle ilgili ortamların ıslah edilmesi lazım. İlaçlama çalışmaları yapılmalı. Bireysel olarak da sivrisineklere karşı kendimizi korumamız gerekiyor. Sinekle bulaşan başka hastalıklarda var. Yaz aylarında havaların sıcak olmasıyla beraber birikinti sularında üreyen sineklerin bu tür hastalıklara yol açtığını da bilmemiz gerekiyor. Henüz Türkiye’de böyle bir vaka bildirilmiş değil bu yüzden yakın bir tehdit söz konusu değildir. Dünya Sağlık Örgütü ülkeleri uyarıyor” diye konuştu.

Küresel salgın uyarısı! DSÖ tüm ülkeleri uyarıyor: Sivrisinekler yolu ile bulaşan chikungunya virüsü tehlikesi! Türkiye de chikungunya virüsü görülüyor mu? 5

Küresel salgın uyarısı! DSÖ tüm ülkeleri uyarıyor: Sivrisinekler yolu ile bulaşan chikungunya virüsü tehlikesi! Türkiye de chikungunya virüsü görülüyor mu? 6

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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virüs Sivrisinek bulaşıcı hastalıklar dünya sağlık örgütü salgın
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