Küresel Sumud Filosu'nun 3 gün içinde Gazze'ye ulaşması bekleniyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 50'den fazla gemi ile Akdeniz'de ilerleyişine devam ediyor. Filonun 3 gün içinde Gazze Şeridi'ne ulaşması beklenirken, İsrail'e ait İHA'ların filonun üzerinde keşif uçuşları yaptığı bildirildi.

İTALYA BAŞBAKANI MELONİ'DEN FİLONUN GÖREVİNİ SONA ERDİRMESİ ÇAĞRISI

İtalya'nın İsrail ile "diplomatik bir olay" yaşanmaması için filoyu takip eden donanma gemisini geri çağırmasının ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni açıklama yaptı. Meloni, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirmeye yönelik açıkladığı 20 maddelik Gazze Planı'nı gerekçe göstererek, filonun görevini sona erdirmesi çağrısında bulundu.

"KIRILGAN DENGEYİ" BOZABİLİLİR AÇIKLAMASI

Meloni, Gazze Planı'nın barış için yeni bir umut olduğunu ifade ederek, filonun ilerleyişinin İsrail ile bir çatışmayı tetikleyebileceğini ve mevcut "kırılgan dengeyi" bozabileceğini belirtti. Meloni, "Birçok kişi Trump'ın planının bozulmasından mutluluk duyacaktır. Filo'nın İsrail'in deniz ablukasını ihlal etme girişiminin bunun için bir bahane oluşturabileceğinden korkuyorum. Bu nedenle de filonun şimdi durması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

