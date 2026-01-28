HABER

Kürsüde konuşma yapıyordu: Siyasetçiye şırıngalı saldırı!

ABD’li Demokrat siyasetçi İlhan Omar’ın Minneapolis’te katıldığı etkinlikte kürsüde konuşma yaptığı sırada bir kişi şırıngayla sıvı fırlattı. Saldırgan gözaltına alınırken, Omar’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ABD’de Demokrat Parti’nin öne çıkan isimlerinden İlhan Omar’ın konuşma yaptığı etkinlikte kısa süreli panik yaşandı. Minneapolis’te düzenlenen programda konuşmasını sürdüren Omar’a, kimliği açıklanmayan bir kişi kürsüye doğru yaklaşarak elindeki şırıngadan sıvı fırlattı.

Olay, Omar’ın ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu’nun (ICE) son dönemdeki uygulamalarını eleştirdiği sırada meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre saldırgan, eylem öncesinde “İstifa et” diye bağırdı. Ardından elindeki şırıngadan “kötü kokan” bir sıvıyı Omar’a doğru püskürttü.

Saldırgan, korumaların hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek yere yatırıldı. İlhan Omar ise birkaç adım geri çekilerek kürsüden uzaklaştı. Olayın ardından konuşmasına ara veren Omar’ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Polis, şırıngayla atılan sıvının içeriğinin henüz belirlenemediğini, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu. Kimliği açıklanmayan saldırgan gözaltına alınırken, olay anı kameralara yansıdı.

"HAYATTA KALMAYI BAŞARDIM"

İlhan Omar, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İyiyim. Hayatta kalmayı başardım, bu yüzden bu küçük kışkırtıcı beni işimi yapmaktan alıkoyamaz. Zorbaların kazanmasına izin vermem. Bana destek veren inanılmaz seçmenlerime minnettarım. Minnesota güçlü" değerlendirmesinde bulundu.

Somali asıllı Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ı "beceriksiz, berbat ve çöp" olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump, ABD'de yaşayan Somali uyruklu göçmenlerin Minnesota eyaletini "mahvettiğini" savunmuştu. Trump, Omar'ın da "ülkeden atılması" gerektiğini söylemişti.

Omar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'a mesajım: Nefret dolu söylemlerin işe yaramayacak. Somali kökenli Amerikalılar burada kalacak." demişti.

