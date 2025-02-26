Kurşun döktürmek ve kurşun dökmek caiz mi? Kurşun döktürmek ve kurşun dökmek günah mı, haram mı? Kurşun döktürmenin dinimizdeki yeri

Kurşun dökme ve döktürme geleneği İslam öncesi dönemlere kadar uzanır. Yani köklü bir geçmişe sahiptir. Kurşun döktürmenin temelinde kötü enerjinin veya nazarın uzaklaştırıldığı inancı bulunur. Halk arasında özellikle çocukların, yeni doğan bebeklerin ve nazara karşı hassas olduğuna inanılan kişilerin kurşun döktürülerek korunmaları gerektiği düşünülür. Kurşun döktürmek, bilimsel olmasa da kişinin ruhsal açıdan rahatlamasına neden olur ve örneğin psikolojik olarak bir rahatlık verir. Öte yandan kurşun döktürmenin caiz olup olmadığı merak edilmektedir. Kurşun döktürmek Diyanet kaynaklarında da araştırılan bir konu haline gelmiştir.

Kurşun döktürmek ve kurşun dökmek caiz mi?

Kurşun döktürmek ve dökmek, İslamiyet öncesi dönemlere kadar uzanan bir geçmişe, yani köklü bir geçmişe sahiptir. Eski Türk inanışlarında ve şaman ritüellerinde kötü ruhları kovmak, hastalıkları iyileştirmek veya kötü enerjilerden arınmak için kurşun döktürme benzeri uygulamaların yapıldığı bilinmektedir. İslamiyet'in kabul edilmesiyle birlikte harmanlanıp bugüne kadar gelmiştir.

Kurşun döktürmek ve dökmek günümüzde bazı kesimler tarafından batıl inanç olarak görülse de halk arasında hâlâ yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Özellikle Anadolu’nun kırsal bölgelerinde kurşun dökme işlemine bir kötü şeylerden korunma yöntemi olarak bakılır. Ayrıca psikolojik bir rahatlama da sağladığı için modern dünyada da bir tür terapi yöntemi gibi değerlendirildiği olur.

Kurşun döktürmenin dinimizdeki yeri ise merak edilmektedir. Kurşun dökme ve kurşun döktürme, Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere bu alanda uzmanlaşmış birçok ilim adamı tarafından ele alınan bir konudur. Ancak kurşun döktürmenin dini hükmü üzerine yapılan tartışmalar farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bazı çevrelere göre bu uygulama dinen sakıncalı ve günahken, bazıları ise böyle bir yasaklamanın söz konusu olmadığını ileri sürmektedir.

İslam'da bir şeyin günah olup olmadığını anlamak için başvurulan temel kaynaklar Kur'an-ı Kerim, hadisler, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun fetvaları ve İslam alimlerinin yorumlarıdır. Dini hükümlerin kaynağı genelde bu referanslardan beslenir.

İslam'da bir şeyin günah kabul edilmesi, genellikle insanın manevi veya maddi zararına yol açan şeyler ile ilişkilidir. Ancak Diyanet kaynakları üzerinden bakıldığında kurşun döktürmenin İslamiyet ile doğrudan bir bağlantısının bulunmadığı belirtilmektedir. İslam inancına göre gelecekte olacakları, bilinmeyenleri ve tüm hakikati yalnızca Allah bilir. Müslüman kişiler yalnızca Allah'tan yardım dilemeli ve O'na sığınmalıdır. Doğaüstü güçler veya mistik ritüeller tarafından ve aracılığıyla korunma arayışı İslam’ın temel ilke ve inançlarına aykırı bir durumdur. Buna göre kurşun döktürme işlemi İslami hükümlere göre caiz kabul edilmemekte ve dinen sakıncalı, hatta günah olarak değerlendirilmektedir.

Kurşun dökerken okunacak dua

Kurşun dökme ve döktürme geleneğinin İslam'da yeri yoktur. İslamiyet öncesi dönemlere kadar uzanan bir tür ritüeldir. Ancak bu gelenek veya ritüel gerçekleştirilirken uyulan kurallar vardır. Bunlar aşağıdaki gibi açıklanabilir:

Kurşun dökme sadece deneyimli kişiler yani "izinli" olarak bilinen kadınlar tarafından gerçekleştirilmelidir. "İzinli" terimi, kurşun döken kişinin ailesinde daha önce bu işi yapan birinden el alması, yani onun izniyle kurşun dökme işini sürdürebilmesi anlamına gelmektedir. Geleneksel inanca göre bir kişinin bu ritüeli gerçekleştirebilmesi için aile büyüklerinden birinin ona el vermesi, yani manevi bir aktarım yapması gereklidir.

Kurşun dökme sırasında genelde İhlas Suresi, Ayet-el Kürsi, Nas, Fatiha ve Felak sureleri okunur. Ancak kurşun dökülürken hangi duaların okunduğu konusunda kesimden kesime farklılık gösterebilir. Kurşun dökme ve kurşun döktürmenin İslam'da yeri olmadığı ve bu ritüel İslamiyet öncesine kadar uzanan bir gelenek olduğu için bu işlem sırasında kesin olarak okunması gereken belirli bir dua bulunmamaktadır. Çeşitli konulara bağlı olarak kurşun dökerken okunacak dualar değişiklik gösterebilir.