Kurt sürüye acımadı! 70'ten fazla koyun öldü

Başkale ilçesinin kırsal Oğulveren Mahallesi'ndeki yaylada, dün gece saatlerinde çobanların otlattığı sürüye kurtlar saldırdı. Kurtlar, sürüdeki 70'in üzerinde koyunu öldürdü, birçok koyunu da yaraladı. Sürüdeki diğer koyunlar çobanların da yardımıyla kurtarıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çiftçilerin konu ile ilgili başvuru yapılması halinde yaylaya gidip rapor tutulacağını belirtti. Hayvanları ölen çiftçiler ise yetkililerden zararlarının karşılanmasını istedi. (DHA



Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır