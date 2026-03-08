Kurtalan’da camiden çıktıktan sonra otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde camiden çıktıktan sonra evine gitmekte olan yaşlı bir vatandaşa, mahalle arasından geçen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır