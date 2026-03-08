HABER

Kurtalan’da camiden çıktıktan sonra otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Siirt’in Kurtalan ilçesinde camiden çıkan yaşlı adam, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kurtalan’da camiden çıktıktan sonra otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde camiden çıktıktan sonra evine gitmekte olan yaşlı bir vatandaşa, mahalle arasından geçen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kurtalan’da camiden çıktıktan sonra otomobilin çarptığı yaşlı adam yaralandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Siirt
