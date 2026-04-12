Kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtı, yunus timlerinden kaçamadı

Olay, saat 00.45 sıralarında Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6273 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.H. isimli şahıs otomobilini yol kenarına park ettikten sonra yanında bulunan kuru sıkı tabancayla havaya yaklaşık 10 el ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen motorize yunus timleri, kısa sürede olay yerine gelerek havaya ateş açan S.H. ile yanındaki arkadaşını yakalayarak gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde kullanılan araç ve boş kovanlar kriminal ekipler tarafından incelenirken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

