Kuru yemişleri suda bekletmek ne işe yarar? Kuru yemişleri suda bekletmenin faydaları nelerdir?

Meyvelerin veya çekirdeklerin kurutulmasıyla üretilen besinler genelde kuru yemiş olarak adlandırılmaktadır. Kuru yemişlerin çok fazla çeşidi vardır. Bunlar arasında fındık, badem, ceviz, kayısı, üzüm, fıstık gibi kuru yemişler ülkemizde de en popüler kuru yemişler olmaktadır. Kuru yemişler çoğu zaman kendi başlarına tüketilir ancak salatalarda, tatlılarda ve yemeklerde de kullanıldıkları olur. Düzenli ve kararında kuru yemiş tüketimi doktorlar tarafından da sıklıkla önerilir. Bu kapsamda merak edilen detaylar biri kuru yemişlerin suda bekletilmesi ve bunun sağlayacağı faydadır.

Kuru yemişleri suda bekletmek ne işe yarar?

Kuru yemişlerin fındık, badem, ceviz gibi çeşitleri vardır ve bu ürünler genellikle yüksek besin değerine sahip ürünlerdir. Kuru yemişler Omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengindir. Bunları tüketmek kalp sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir ve genel sağlığa olumlu etki eder. Ama bazı kuru yemiş çeşitlerinde bulunan doğal bileşikler, tüketim sonrasındaki emilimi ve sindirimi zorlaştırabilir. Basit bir yöntem olan kuru yemişlerin suda bekletilmesi işlemi ise bu bileşikleri azaltabilir. Ayrıca vücut sağlığı için birtakım faydalar da sağlar. Bu faydalar şöyle listelenebilir:

Besin emilimini artırır

Kuru yemişlerin 1 gece boyunca suda bekletilmesi, fitik asidin ve enzim inhibitörlerinin etkilerini azaltır. Beslenme uzmanlarına göre, fitik asidin minerallerle bağlanması sonucunda emilim zorlaşır. Kuru yemişleri suda bekletmek ise kuru yemişlerin içeriğindeki vitamin ve minerallerin daha iyi emilmesini sağlar.

Sindirim sorunlarına iyi gelir

Kuru yemişler ıslatıldığında daha yumuşak ve esnek yapıya dönüşür. Bu sayede çiğnemeyi ve sindirmeyi daha kolay hale getirir. Ayrıca uzmanlar, suda beklemiş kuru yemişlerin gaz ve şişkinlik gibi sindirim sorunlarını da azaltabileceğini söylemektedir.

Antioksidan içeriğini artırır

Kuru yemişlerin ıslatılması antioksidan içeriğini artırır. Antioksidanların vücuttaki serbest radikallerle savaşması sonucunda hücresel hasar azalır ve kronik hastalık riski minimuma düşer.

Alerjenik maddeleri azaltır

Kuru yemişlerin suda bekletilmesi içeriğinde bulunan potansiyel alerjenik bileşenleri azaltabilir. Özellikle hassas bünyeye sahip kişiler için kuru yemişlerin suda bekletilmesi işlemi kuru yemişlerin sindirilebilirliğini artırır.

Gelişmiş besin kaynağı sunar

Suda beklemiş kuru yemişler, suda beklememiş olanlara göre daha fazla besin kaynağı sunabilir. Suda bekleyen kuru yemişlerdeki vitamin, mineral ve amino asit seviyelerindeki artış besin değerlerini de artırır. Bu durum kuru yemişi daha sağlıklı bir atıştırmalık haline getirir.

Su miktarı artar

Kuru yemişler adı üstünde kurutularak hazırlanır. Bu yüzden de düşük su içeriğine sahiptirler. Kuru yemiş ya da kuru yemişlerin suda bekletilmesi ise kuru yemişlerin su oranını artırır ve kuru yemişlerin tüketimi daha besleyici hale gelir.