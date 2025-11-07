Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında dava

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Ömer Günel, Fen İşleri Müdür Vekili Engin Okay ve eski Fen İşleri Müdürü Fatma Çanakçı hakkında 'Görevi kötüye kullanmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, bir işletmeye ait iskele ve güneşlenme terasları gibi kıyı yapılarının ruhsatsız ve izinsiz olarak yapıldığı, buna rağmen Kuşadası Belediyesi’nce herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi.

Kuşadası Milli Emlak Müdürlüğü'nün 2021 yılında söz konusu yapıların yıkılması için Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne yazı gönderdiği, Fen İşleri Müdürlüğü'nünse iş yoğunluğu ve araç-gereç yetersizliği gerekçesiyle yıkım işlemini ihale kapsamına aldığını bildirdiği aktarıldı. Aynı müdürlüğün 2022 yılında yıkımın gerçekleşip gerçekleşmediğini sorduğu yazıya da benzer gerekçelerle 'yıkım yapılamadı' cevabının verildiği iddianamede yer aldı.

"YIKIM İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALDIK"

Savunmaları alınan şüpheliler suçlamaları kabul etmezken, Başkan Ömer Günel ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Aykırılığı öğrenir öğrenmez işlemleri başlattık, yıkım için gerekli tedbirleri aldık. Söz konusu yapının yıkımı için 2022/679402 ihale numarasıyla ihaleye çıkılmıştır. Evrakın geliş tarihi ile ihale tarihi arasında makul bir süre vardır."

İddianamede, aradan geçen zamana rağmen ilgili yerin yıkımına ilişkin yeniden bir ihaleye çıkılmadığına dikkat çekilerek şu değerlendirmeye yer verildi:

"Şüphelilerin, işletme tarafından kıyıda yapılan iskele ve güneşlenme teraslarının imar planı ve izni bulunmadığını bilmelerine rağmen yıkım işlemini çeşitli gerekçelerle gerçekleştirmedikleri, bu durumun halkın ortak kullanımındaki kıyıların vatandaşlar tarafından kullanılmasını engellediği, eylemin ihmal sınırlarını aştığı ve kasten yıkımın gerçekleştirilmediği anlaşılmıştır."

İddianame, Kuşadası Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır