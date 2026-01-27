Kuşadası’nda dereye devrilen çam ağacı dere yatağını tıkadı, belediye ekipleri seferber oldu

Güzelçamlı Mahallesi Ünal Özgödek Caddesi üzerinde bulunan dere yatağında, günlerdir aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle toprak yapısının gevşemesi sonucu köklerinden ayrılan büyük bir çam ağacı dere içerisine devrildi.

EKİPLER ÇAM AĞACI ALARMINA GEÇTİ

Devrilme anında dere üzerindeki köprüde ve yolda da maddi hasar oluşurken, dere yatağının kapanması taşkın riskini ciddi ölçüde artırdı. İhbarın ardından hızla olay yerine intikal eden Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zamanla yarışarak çalışmalara başladı. Devam eden yağışlara rağmen özveriyle yürütülen çalışmalarda, dereyi ve yolu tamamen kapatan çam ağacı parçalara ayrılarak kaldırıldı. Ekipler, hem yaya hem de araç trafiğinin güvenliğini sağlarken, dere yatağının yeniden açılmasıyla birlikte muhtemel bir su taşkınının da önüne geçti.

VATANDAŞLARA UYARI

Gerçekleştirilen müdahale sayesinde bölgede yaşamın kısa sürede normale dönmesi sağlanırken, Kuşadası Belediyesi ekiplerinin hızlı refleksi ve koordineli çalışması bir kez daha takdir topladı. Belediye yetkilileri, özellikle yağışlı dönemlerde dere yatakları ve riskli bölgelerde kontrollerin aralıksız sürdürüleceğini vurgulayarak, vatandaşları da tehlikelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır