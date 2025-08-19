HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kuşadası’nda ilginç kavga: 2 kadın bir erkek mahalleyi ayağa kaldırdı! Olay anı kamerada

İçerik devam ediyor

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde 2 kadın bir erkek sokak ortasında ağza alınmayacak küfürler edip birbirlerine saldırdı. Sebebinin ne olduğu bilinmeyen kavgada taraflar çevredekilere aldırış etmeden birbirlerine darp etti. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. İlginç olay kameralara böyle yansıdı.

Aydın'daki olay Ege Mahallesi’nde yaşandı. Gece saatlerinde 2 kadın ile bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle yol ortasında kavga çıktı.

Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülere göre; Biri genç yaşta otomobil sürücüsü kadın diğeri orta yaşta 2 kadın önce yakın tanıdıkları olduğu tahmin edilen bir erkeği yanlarına çağırıp tartaklamaya başladılar.

Kuşadası’nda ilginç kavga: 2 kadın bir erkek mahalleyi ayağa kaldırdı! Olay anı kamerada 1

Bunun üzerine erkek şahıs da kadınlara karşılık verdi. Bu sırada erkek şahıs otomobilin sürücü koltuğunda oturan kadınla da tartıştı. Otomobilin kapısını açmak isterken kadın sürücü şahsın elini otomobil kapısı ile sıkıştırdı.

Kuşadası’nda ilginç kavga: 2 kadın bir erkek mahalleyi ayağa kaldırdı! Olay anı kamerada 2

Bir müddet süren 2 kadın bir erkek kavgası kameralara bu şekilde yansırken, kavgaya hiç kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti.

Kuşadası’nda ilginç kavga: 2 kadın bir erkek mahalleyi ayağa kaldırdı! Olay anı kamerada 3

Uzun süre kavga edip birbirlerine darp eden kadınların da erkek şahsın da birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Kavgadan geriye bu görüntüler kaldı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem için gittiği yerde depreme yakalandıDeprem için gittiği yerde depreme yakalandı
Mahalleye yayılan kötü koku, bozuk etten kaynaklanmışMahalleye yayılan kötü koku, bozuk etten kaynaklanmış

Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü 'vefat etti'

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü 'vefat etti'

Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

Kulis: CHP'li Bursa ve Kütahya belediyeleri de transfer olabilir

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

'Taban aylığa 5 bin TL' Teklif sonrası memur için zam ihtimalini verdi

Yeni araç plakalarındaki 'AAK' detayı gündem oldu

Yeni araç plakalarındaki 'AAK' detayı gündem oldu

Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı

Operasyonda tutuklanan isme sahip çıktı

Ekipler yumurta ihbarı üzerine gitti, bu manzarayla karşılaştı!

Ekipler yumurta ihbarı üzerine gitti, bu manzarayla karşılaştı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.