Kuşadası'nda kaçak moloz döken kamyon sürücüsü suçüstü yakalandı

Kuşadası Belediyesi, kaçak moloz dökerek çevre ve görüntü kirliliğine neden olan kişi ve kurumlara göz açtırmıyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri son olarak Yaylaköy Mahallesi'nde kaçak moloz dökümü yapan bir kamyon sürücüsünü suçüstü yakalayıp, hakkında para cezası uyguladı.

Çevre ve doğa dostu çalışmalarıyla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, izinsiz moloz ve hafriyat dökerek kirliliğe yol açan firma ve şahıslarla mücadele etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ve Çevre Koruma ekipleri, yapılan ihbarları hızlı bir şekilde değerlendirip, ayrıca kent genelindeki farklı noktalarda da düzenli olarak kontrole çıkıyor.

KAÇAK DÖKÜM YAPARKEN YAKALANDI

Ekipler son olarak Yaylaköy Mahallesi'nde kaçak moloz dökümü yapan bir kamyon sürücüsünü suçüstü yakaladı. Sürücüye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41 / 4'üncü maddesi uyarınca para cezası uygulandı. Söz konusu atıkların kaldırılmasına ilişkin masraflar da kaçak moloz dökümü yapan sürücüden tahsil edildi.

YILIN İLK SEKİZ AYINDA KESİLEN CEZA 1 MİLYON TL'Yİ AŞTI

Öte yandan Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılının ilk 8 ayında çevreyi kirleten firma ve kişilere karşı 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 137 işlem yapıp, 1 milyon 176 bin 919 lira idari para cezası uyguladı.

(DHA)

11 Eylül 2025
11 Eylül 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
