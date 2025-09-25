Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri operasyon gerçekleştirdi. İki şüpheli yakalandı. S.C. (30) ve Y.Ö. (29) isimli şahıslar gözaltına alındı. Narkotik polisleri uyuşturucu madde kullanımını önlemek için çalışıyor. Bu süreçte, şüphelilerin üst araması yapıldı. Aramada 9 parça halinde 428.70 gram kokain ele geçirildi.

Ayrıca 47 adet sentetik hap bulundu. Şüpheliler emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar. Cezaevine gönderildiler.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır