HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. İki şüpheli tutuklandı.

Kuşadası'nda uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde narkotik ekipleri operasyon gerçekleştirdi. İki şüpheli yakalandı. S.C. (30) ve Y.Ö. (29) isimli şahıslar gözaltına alındı. Narkotik polisleri uyuşturucu madde kullanımını önlemek için çalışıyor. Bu süreçte, şüphelilerin üst araması yapıldı. Aramada 9 parça halinde 428.70 gram kokain ele geçirildi.

Ayrıca 47 adet sentetik hap bulundu. Şüpheliler emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler. Çıkarıldıkları mahkemede tutuklandılar. Cezaevine gönderildiler.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandıOtomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaralandı
Yüksekten düşen işçi yaralandıYüksekten düşen işçi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın uyuşturucu narkotik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.