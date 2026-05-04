Kuşadası’nda yağışlı havada motosiklet kazası: Bir kişi ağır yaralandı!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yağışlı havada meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan H. idaresindeki 09 APS 624 plakalı motosiklet, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kırmızı ışıkta bekleyen 09 R 7801 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Serkan H. ile arkasında bulunan Ö.Ö. yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, hafif yaralanan yolcu da tedavi altına alındı.

Kazada otomobil sürücüsü Rıza A. ile araçta bulunan eşi ve iki çocuğu ise kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık bir saat sonra normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

