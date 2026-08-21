Kuşadası zabıtasından pazar denetimi

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki semt pazarlarında düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimlerine devam ediyor. Vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve adil bir alışveriş yapmasını amaçlayan ekipler, pazarcı esnafının fiyat etiketlerini ve sattıkları ürünlerin gramajlarını dikkatle kontrol ediyor.

Zabıta ekipleri, pazar alanlarında kurulan tartı denetim noktaları sayesinde vatandaşların aldıkları ürünleri anında tartarak kontrol edebilmelerine imkan tanıyor. Bu uygulama sayesinde alışveriş yapan vatandaşlar, satın aldıkları ürünlerin gramajının eksik çıkması halinde durumu zabıta ekiplerine bildirebiliyor. Yapılan inceleme sonucunda gramaj farkı tespit edilen ürünleri satan esnaf hakkında da işlem yapılıyor. Uygulama ile hem vatandaşların hakkının korunması hem de pazarcı esnafı arasında haksız rekabetin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Denetimlerde ayrıca ürünlerin etiket kontrolleri de titizlikle yapılıyor. Ürünlerin üzerinde bulunması zorunlu olan fiyat etiketleri, ürün cinsi, menşei ve kilogram bazlı fiyat bilgileri inceleniyor. Halkın güvenli ve adil bir alışveriş ortamına kavuşması adına yapılan denetimler, vatandaşlar tarafından da memnuniyetle karşılanıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır