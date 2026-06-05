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Kuşadası’nda Dünya Çevre Günü’nde can dostlar unutulmadı

Dünya Çevre Günü kapsamında Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kuşadası’nda Dünya Çevre Günü’nde can dostlar unutulmadı

Dünya Çevre Günü kapsamında Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, sokak hayvanlarının sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde’ Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezde yapılan yenilikler hakkında bilgi alan Başkan Vekili Demirtaş, "Doğaya ve tüm canlılara karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle, can dostlarımızın sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi için tüm ekip arkadaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel döneminde yenilenip, modern bir görünüme kavuşturulan Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yıl boyunca binlerce sahipsiz kedi ve köpeğin bakım ve sorumluluğunu üstleniyor. Alanında uzman veterinerlerin görev yaptığı merkezde, sahipsiz can dostlar, tedavi edilerek sağlıklarına kavuşturuluyor. Merkezde ayrıca, hasta sokak hayvanları için günün belirli saatlerinde müzik yayını yapılarak notaların tedavi edici ve sakinleştirici gücünden yararlanılıyor.

Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezde gerçekleştirilen yenilikler hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel’den bilgi alan Başkan Vekili Demirtaş, daha sonra padokları dolaşıp, can dostların kaldıkları alanları inceledi. Kedi Tedavi Ünitesini de inceleyen Başkan Vekili Demirtaş, sokak hayvanlarını kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini ifade etti.

Kuşadası Belediyesi’nin sokak hayvanlarının konforu için çalışmaya aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, "Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Başkan Ömer Günel’in gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları sayesinde bugün Aydın’daki en modern tesislerden biri haline geldi. Kısırlaştırıldıktan sonra kayıt altına alınan sokak köpeklerinin sahiplendirilinceye kadar doğal bir ortamda kalabilmelerini sağlayacak olan Doğal Yaşam Alanı projemiz için de yer aramayı sürdürüyoruz. Yine Başkanımız Ömer Günel’e ait olan bu projeyi de kısa süre sonra yaşama geçireceğiz" diye konuştu.

Kuşadası’nda Dünya Çevre Günü’nde can dostlar unutulmadı 1

Kuşadası’nda Dünya Çevre Günü’nde can dostlar unutulmadı 2

Kuşadası’nda Dünya Çevre Günü’nde can dostlar unutulmadı 3

Kuşadası’nda Dünya Çevre Günü’nde can dostlar unutulmadı 4
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
kuşadası yaşam
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