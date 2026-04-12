Küstah Katz'a muhalefet haddini bildirdi: Tokat gibi yanıtlar

Katliamcı İsrail'in Savunma Bakanı Yisrael Katz dün akşam saatlerinde hadsiz bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşım yaptı. Paylaşımına Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı etiketleyen Katz'a üç isimden de tokat gibi yanıtlar geldi.

İMAMOĞLU: HADİ BAŞKA KAPIYA!

İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Katz'ın daha önceki benzer paylaşımına verdiği yanıtı paylaşarak "Sana daha önce de söylemiştim: Demokrasiyi ve hukuku senin gibi elinde onbinlerce masumun kanı olanlardan öğrenecek değilim. Hadi başka kapıya!" ifadelerini kullandı.

Sana daha önce de söylemiştim: Demokrasiyi ve hukuku senin gibi elinde onbinlerce masumun kanı olanlardan öğrenecek değilim.



YAVAŞ: EN SON KONUŞACAK KİŞİSİNİZ

ABB Başkanı Mansur Yavaş da Katz'a "Soykırımın gölgesinde konuşanların nutuk atmaya hakkı yoktur" diyerek yanıt verdi. Yavaş, "Gazze’de çocukları, kadınları, sivilleri öldüren bir yönetimin mensubu olarak siz, en son konuşacak kişisiniz" ifadeleriyle sert çıkarken şöyle devam etti:

"Türkiye’ye, Türk milletine parmak sallamak sizin haddinize değildir. Önce işlediğiniz savaş suçlarının hesabını verin.

Tarih de vicdan da sizi soykırımcı olarak anacaktır."

KILIÇDAROĞLU: HADSİZLİK

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Katz'ın paylaşımına yanıt verirken "Türkiye Cumhuriyeti’nin iç siyasetine, milli iradesine ve devlet kurumlarına yönelik yabancı bir ülke yetkilisinin yön verme teşebbüsü kabul edilemez bir hadsizliktir" dedi.

Bölgede hukuk tanımaz uygulamaları ve saldırgan politikalarıyla istikrarsızlığın başlıca kaynaklarından biri hâline gelen İsrail hükümetinin, Türkiye’nin iç siyasi hayatına dair açıklamalarını en güçlü şekilde reddettiklerini belirten Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:

"Katliamcı İsrail hükümetinin siyasi temsilcilerinin; Gazze’de, Lübnan’da, İran’da ve bölgenin çeşitli noktalarında çocukların, kadınların ve sivillerin hedef alındığı saldırıların üzerini örtmeye çalışırken Türkiye’ye demokrasi, hukuk ve siyaset dersi vermeye kalkması ibret verici bir çelişkidir."

İsrail'in uluslararası hukuk önünde hesap vermesi gerektiğini savunan Kılıçdaroğlu "Türkiye’yi komşularıyla karşı karşıya getirmeye, özellikle İran başta olmak üzere bölgesel gerilimleri tırmandırarak savaş senaryolarına çekmeye yönelik her türlü provokasyonun farkındayız." dedi.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ NOTA ALMAZ, NOT VERİR"

Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, içerisinde birçok kültür, inanç ve kimlik barındırır, her kimliğe saygı duyar ve korur. Bölme, kışkırtma ve yıkma projelerinize karşı karşınızda 86 milyonluk Türk milletini bulursunuz. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti; nota alan değil, not veren bir devlettir." ifadeleriyle paylaşımını noktaladı.

İLK PROVOKASYONU DEĞİL

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, daha önce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı küstahça hedef alıp paylaşımına Ekrem İmamoğlu'nu etiketlemişti. İmamoğlu Katz'a yine sert bir yanıt vermişti.