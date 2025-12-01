HABER

Kütahya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı hayatını kaybetti

Kütahya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı, geçirdiği trafik kazasının ardından verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.27 Kasım Cumartesi sabahı Menderes Caddesi’nde yaya geçidinden geçerken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Çaltı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

Kütahya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı, geçirdiği trafik kazasının ardından verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

27 Kasım Cumartesi sabahı Menderes Caddesi’nde yaya geçidinden geçerken bir motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan Çaltı, kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Durumu günlerdir kritik şekilde takip edilen Çaltı’nın, bu sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

65 yaşındaki 2 çocuk babası Mehmet Çaltı’nın vefatı, Kütahya’da büyük üzüntüye sebep olurken sevenlerini yasa boğdu.
Kaynak: İHA

Kütahya
