Kütahya'da 87 yaşındaki kadın ormanda kayboldu

Edinilen bilgiye göre, Karaağaç köyünde akşam saatlerindekuşburnu toplamak için ormanlık alana giden 87 yaşındaki kadından

Havanın kararmasıyla birlikte kendisine ulaşılamayan Coşkun için köy muhtarı Mehmet Erol öncülüğünde köylüler, jandarma ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Ancak gece boyunca yapılan aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA DESTEK İÇİN ÇAĞRI

Muhtar Erol, sabah saat 07.30'da arama çalışmalarının yeniden başlayacağını belirterek, sivil toplum kuruluşları, motosiklet grupları (özellikle off-road ekipleri), 4x4 araç sahipleri ve bölgeyi iyi tanıyan avcıları arama çalışmalarına destek vermeye çağırdı.

"EN BÜYÜK SIKINTIMIZ BÖLGEDE AYI TEHLİKESİNİN BULUNMASI"

Erol, yaptığı açıklamada, "En büyük sıkıntımız bölgede ayı tehlikesinin bulunması. Rabbim yardımcımız olsun, çok üzgünüz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

