Kütahya'da deprem fırtınası! 1,5 ayda bin 250 sarsıntı... Uzman isim uyardı: "Klasik depremlerden farklı"

Kütahya'da 21 Nisan gününde 4,3'lük deprem meydana gelmişti. Bu sarsıntının ardından Kütahya irili ufaklı olacak şekilde depremlerle sarsılıyor.

Kütahya'da 2025 yılının başından bugüne kadar toplamda bin 350 deprem meydana geldi. Bu depremlerim bin 250'si ise son 1,5 ayda yaşandı. Art arda yaşanan depremlerin ardından Kütahya halkı büyük bir deprem olasılığı nedeniyle korkuya kapıldı.

"EN BÜYÜĞÜ 4,6 OLAN SEKİZ SARSINTI KAYDEDİLDİ"

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Özburan, bölgede bir deprem fırtınası yaşandığını söyledi. Son olarak 10 Haziran Salı günü 4,5 büyüklüğünde bir deprem olduğunu anımsatan Özburan, "21 Nisan'da ilk meydana gelen depremden bu yana 4'ün üzerinde en büyüğü 4,6 olan sekiz sarsıntı kaydedildi." dedi.

"BURADAKİ DEPREMLERDE BÖYLE BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Özburan, bu depremlerin 4,6 büyüklüğünü geçmediğini kaydetti. Özburan, "Klasik tektonik depremlerde bir ana şok gerçekleşir ve büyüklüğü küçülerek devam eder ancak buradaki depremlerde böyle bir durum söz konusu değil." diye konuştu.

"SON 1,5 AYDA BİN 250 DEPREM GERÇEKLEŞTİ"

Doç. Dr. Özburan, depremlerin Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bir alanda gerçekleştiğini hatırlattı. Bölgedeki sismik hareketliliğin bir deprem fırtınası olduğunu vurgulayan Özburan, "Bölgede yılın başından beri bin 350 sarsıntı kaydedildi. Bu sarsıntıların bin 250'si son 1,5 ayda gerçekleşti. Oldukça fazla sarsıntı olduğu için buna deprem fırtınası diyebiliriz. Bu deprem fırtınasının da süreceğini tahmin ediyoruz." ifadesini kullandı.

"AMERİKA'DA YAPILAN ÇALIŞMALARDA BUNA BENZER ÖRNEKLER YAŞANMIŞ"

Özburan, depremlerin jeotermal kökenli olabileceğine değinerek şunları söyledi:



"İncelediğimizde literatürde 4,5 büyüklüğe varan depremlerin meydana geldiğini biliyoruz. Amerika ve Güney Kaliforniya civarında yapılan çalışmalarda buna benzer örnekler yaşanmış. Simav'daki depremlerin jeotermal kökenli olabileceğini düşünüyoruz. Asıl cevabı çalışmalar sonlandırıldıktan sonra verebiliriz.

Özburan, sismik hareketliliğin yaşandığı bölgenin güncel diri fay haritasında görünmediğini ancak depremlerin kuzey-batı, güney-doğu uzanımlı olan Naşa Fay Zonu ile aynı uzanımda gerçekleştiğini sözlerine ekledi.