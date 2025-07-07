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Kütahya’da dron destekli trafik denetimi

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde, cep telefonu ile konuşma, sigortasız ve muayenesiz araç kullanma, yayalara yol vermeme ve yetersiz ehliyetle araç kullanma gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi.

Kütahya’da dron destekli trafik denetimi
Çiğdem Sevinç

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yapılan denetimlerde, cep telefonu ile konuşma, sigortasız ve muayenesiz araç kullanma, yayalara yol vermeme ve yetersiz ehliyetle araç kullanma gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi. Belirlenen ihlaller doğrultusunda sürücülere gerekli idari yaptırımlar uygulandı.

Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeyini artırmak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya
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