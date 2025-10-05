Kütahya'da feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Celal Uygun (51) idaresindeki karavan minibüs ile Rıdvan K. yönetimindeki otomobil, Kütahya-Eskişehir kara yolunun 6. kilometresinde yol temizliği yapan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait Mehmet Ö'nün kullandığı araca çarptı.
Çevredekilerin kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince sıkıştığı araçtan çıkarılan karavanın sürücüsü ile yaralanan eşi B. Uygun (43), sağlık ekiplerince Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Ağır yaralanan sürücü Uygun, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum