Kütahya’da kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri sorumluluk bölgesinde bulunan baz istasyonlarında farklı tarihlerde meydana gelen kablo hırsızlıkları üzerine çalışma başlattı. Yapılan titiz takip ve incelemeler neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Merkez ilçe Söğüt köyünde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalanırken, olayda kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet şarjör, 13 adet kurusıkı tabanca mermisi, 1 adet demir kesme makası, 2 adet yan keski, 1 adet maket bıçağı, 1 çift iş eldiveni, 1 adet kar maskesi ve 20 metre kablo bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kütahya T Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumuna teslim edildi.



