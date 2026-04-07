Kütahya’da kayıp yaşlı şahıs sağ olarak bulundu

Kütahya’da kaybolan 75 yaşındaki alzheimer hastası vatandaş, ekiplerin ve köy halkının yoğun çabaları sonucu köyünden 8 kilometre uzakta sağ salim bulundu.

Merkeze bağlı Yenice köyünde bir süre önce kaybolan Mehmet Çetinkaya’nın bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, komando birlikleri, AFAD ekipleri ve köy halkı arama çalışmalarına katıldı. Köy Muhtarı Muzaffer Doymaz’ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, zorlu arazi şartlarına rağmen aralıksız sürdürüldü. Yapılan aramalar neticesinde Mehmet Çetinkaya, köye yaklaşık 8 kilometre mesafede sağ olarak bulundu. Bulunmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köy halkı, arama çalışmalarına katılan başta jandarma ekipleri olmak üzere, AFAD, sağlık personeli ve gönüllü vatandaşlara teşekkür ederek, gösterilen özverili çalışmanın takdire şayan olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

Rusya: "Durum hızla kötüleşiyor ve tamamen kontrolden çıkabilir"

Mert Hakan Yandaş'tan tepki çeken teşekkür mesajı! O ismi sildi, mesajda adını bile anmadı

Ünlü isimlere yeni operasyon! Gözaltına alındılar

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Maaş 120 bin TL ama çalışacak kimse yok!

