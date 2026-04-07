Kütahya’da kayıp yaşlı şahıs sağ olarak bulundu

Merkeze bağlı Yenice köyünde bir süre önce kaybolan Mehmet Çetinkaya’nın bulunması için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Kütahya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, komando birlikleri, AFAD ekipleri ve köy halkı arama çalışmalarına katıldı. Köy Muhtarı Muzaffer Doymaz’ın koordinasyonunda yürütülen çalışmalar, zorlu arazi şartlarına rağmen aralıksız sürdürüldü. Yapılan aramalar neticesinde Mehmet Çetinkaya, köye yaklaşık 8 kilometre mesafede sağ olarak bulundu. Bulunmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Köy halkı, arama çalışmalarına katılan başta jandarma ekipleri olmak üzere, AFAD, sağlık personeli ve gönüllü vatandaşlara teşekkür ederek, gösterilen özverili çalışmanın takdire şayan olduğunu ifade etti.



